Inzidenz über 100: Oberallgäu zieht Corona-Notbremse

Die Corona-Zahlen im Oberallgäu steigen weiter. Den dritten Tag in Folge liegt die Sieben-Tage-Inzidenz über dem Wert von 100 - am Samstag bei 112,2. Deswegen zieht das Oberallgäuer Landratsamt nun die Corona-Notbremse. Von Dienstag an gelten automatisch wieder verschärfte Corona-Regeln. Unter anderem werden die Kontaktbeschränkungen strenger.

Treffen nur noch zwischen einem Hausstand und einer weiteren Person

Von Dienstag an darf sich ein Hausstand nur noch mit einer weiteren Person treffen. Zudem gilt eine nächtliche Ausgangssperre zwischen 22 und 5 Uhr. Zwar dürfen Läden, die Artikel des täglichen Bedarfs verkaufen, weiter geöffnet bleiben - dazu gehören Lebensmittelmärkte ebenso wie Getränkeläden, aber auch Tankstellen, Drogerien oder Optiker.

Für die meisten Einzelhändler ist im Oberallgäu von Dienstag an aber nur noch Click & Collect möglich. Allerdings: Buchhandlungen, Baumärkte oder Gartencenter dürfen nach wie vor regulär öffnen. Auch Friseure und andere Pflegedienstleister dürfen weiter arbeiten.

Mannschaftssport wird untersagt

Dagegen ist im Oberallgäu von Dienstag an nur noch kontaktfreier Sport erlaubt, Mannschaftssport wird untersagt. Der Betrieb und die Nutzung von Sportplätzen, Fitnessstudios, Tanzschulen und anderen Sportstätten sind nur unter freiem Himmel und nur für kontaktfreien Sport unter Beachtung der Kontaktbeschränkungen zulässig.