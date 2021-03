Inzidenz über 100: Corona-Lockerungen in Fürth werden aufgehoben

In Fürth ist nun eingetreten, was seit Tagen erwartet worden war: Die Corona-Lockerungen müssen weitgehend zurückgenommen werden. Denn die Stadt hat den dritten Tag in Folge den Inzidenzwert von 100 überschritten. Nach der 12. Infektionsschutzverordnung gilt damit ab kommenden Montag (15.03.21) die sogenannte "Notbremse“, das hat die Stadt in einer Bekanntmachung mitgeteilt.

Einzelhandel schließt, Friseure bleiben geöffnet

Für den Einzelhandel bedeutet das, er muss wieder schließen, "Click an Collect“ bleibt aber möglich. Ausgenommen sind Geschäfte des täglichen Bedarfs, sowie Buchhandlungen, Blumenläden, Friseure und körpernahe Dienstleistungen. Auch Fahrschulen und Bibliotheken bleiben geöffnet.

Schulen und Museen machen dicht

An den Schulen wieder Distanzunterricht abgehalten, außer für die Abschlussklassen. Auch Kitas bieten nur eine Notbetreuung an. Ebenso muss die Volkshochschule in den Online-Unterricht wechseln. Geschlossen werden auch Museen und Galerien, sowie Sporteinrichtungen. Nur kontaktfreier Sport im Freien mit einer weiteren Person außerhalb des eigenen Hausstandes bleibt erlaubt.

Private Treffen nur mit einer Person

Im privaten Bereich sind wieder nur noch Treffen mit einer weiteren Person außerhalb des eigenen Hausstandes erlaubt, Kinder unter 14 Jahren nicht mitgerechnet. Zudem greift wieder die nächtliche Ausgangssperre von 22:00 bis 05:00 Uhr. Gottesdienste bleiben erlaubt, allerdings darf nicht gesungen werden.

Datenpanne führt zu Verzögerungen

Normalerweise hätte die Beschränkungen in Fürth schon früher greifen müssen, doch Mitte der vergangenen Woche hatte es eine Datenpanne gegeben. Nach Angaben des Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit lag der Inzidenzwert schon die gesamte vergangene Woche über 100. Wegen der Panne war aber dem RKI ein niedrigerer Wert übermittelt worden. Die Zahlen des RKI sind ausschlaggebend, damit die Notbremse greift. Bisher ist nicht geklärt, wie es zu der falschen Datenübermittlung kommen konnte. Erst wenn die 7-Tage-Inzidenz wieder drei Tage in Folge unter 100 liegt, können die Lockerungen wieder in Kraft treten.