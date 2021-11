Inzidenz über 1.000: Rottal-Inn will Katastrophenfall ausrufen

Der Landkreis Rottal-Inn in Niederbayern hat heute Deutschlands höchsten jemals gemessenen 7-Tage-Inzidenzwert: er liegt laut Robert-Koch-Institut (RKI) bei 1.104. Keine andere Region in der Bundesrepublik verzeichnet derzeit einen Wert von über 1.000. Deshalb will Michael Fahmüller, CSU-Landrat im Kreis Rottal-Inn, nun den Katastrophenfall ausrufen lassen.

Bundeswehrkräfte bereits angefordert

Für die Behörden bedeutet die Entwicklung eine sehr hohe Belastung. Sie sind vollauf damit beschäftigt, Personen zu ermitteln und zu informieren, die mit Neuinfizierten Kontakt hatten. Man komme kaum mehr mit der Arbeit nach, beschrieb es eine Sprecherin des Landratsamtes - man sei an der Belastungsgrenze.

Wie der Pressesprecher des Landratsamts, Mathias Kempf, dem BR mitteilte, helfe der Status "Katastrophenfall" deshalb, um in der Corona-Pandemie "gewisse Sachen leichter zu organisieren". Zum Beispiel die Hilfe der Bundeswehr: Einsatzkräfte wurden schon angefordert. Sie sollen die Mitarbeitenden des Gesundheitsamts bei der Kontaktverfolgung unterstützen.

Bereits im vergangenen Winter waren über 1.000 Bundeswehrsoldaten in Bayern im Corona-Hilfseinsatz.

Keine Zeit für Ursachenforschung

Lokale Verschärfungen soll es nach jetzigem Stand für den Landkreis nicht geben. Jedoch laufen Gespräche im Hintergrund, erfuhr der BR.

Eine Erklärung dafür, warum der Landkreis Rottal-Inn heute bundesweit die höchste Inzidenz aufweist, hat das Landratsamt nicht. "Auch wir stellen uns die Frage. Haben aber keine Antwort", sagt Kempf. Ursachenforschung müsse jetzt auch hintenanstehen. Dafür fehle schlichtweg die Zeit.

Diverse Gründe für hohe Inzidenz

Die Gründe für die hohe Inzidenz dürften vielfältig sein. Die Impfquote liegt im Kreis Rottal-Inn bei nur 53 Prozent, deutlich unter dem Bundesschnitt. Corona-Ausbrüche kommen über den gesamten Landkreis verteilt vor: in Schulklassen, auf Geburtstagsfeiern. Es gibt laut Kempf mehrere kleine Cluster, aber nicht "das eine Große", das die Frage klären könnte.

Warum die Impfquote bei nur 53 Prozent liegt, auch darauf hat das Landratsamt keine Antwort. Möglicherweise wähnten sich die Bürgerinnen und Bürger im ländlichen Raum zu sehr in Sicherheit.

Landrat Fahmüller: "Pandemie hat uns im Griff"

In einem schriftlichen Statement wendete sich Landrat Fahmüller am Mittag an die Bevölkerung. Er appelliert, sich auch ohne staatlich verordneten Lockdown und Kontaktsperre "vernünftig zu verhalten" und verspricht, alles Menschenmögliche zu tun, um aus dieser Situation herauszukommen. "Die Pandemie hat uns im Griff und wir können uns nur gemeinsam daraus lösen", so der Landrat.

Nicht-Geimpfte ruft Fahmüller eindringlich dazu auf, noch einmal in sich zu gehen und über eine Impfung nachzudenken. Des Weiteren warnt der Landrat vor Falschmeldungen und Lügen bezüglich der Pandemie und der Impfung im Internet.

"Wir können die Pandemie weder wegleugnen noch vor ihr kapitulieren. Wir müssen da jetzt gemeinsam durch, koste es, was es wolle." Michael Fahmüller, Landrat im Kreis Rottal-Inn