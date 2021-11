Inzidenz nahe 1.000: Landkreis Landshut am Rande des Lockdown

Tagelang lag die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis Landshut weit über 1.000, dem neuen Grenzwert, der über regionale Lockdowns in Bayern entscheidet. Liegt ein Landkreis oder eine Stadt über diesem Wert, müssen Restaurants, Theater oder Sportstätten schließen. Die Wirtschaft im Landkreis Landshut hatte sich deswegen längst auf diesen Schritt eingestellt. Dann kam es doch anders.

Überraschung: Inzidenz im Landkreis Landshut gesunken

Nils Daimer leitet in Vilsbiburg das Fitnessstudio "New Mountains". Noch zu Beginn der Woche sagte er: "Wir sind natürlich niedergeschlagen und schockiert. Eigentlich hat man uns versprochen, dass es keine erneuten Schließungen mehr geben würde". Auch die rund 1.800 Mitglieder seien deprimiert und enttäuscht, erzählte Daimer. Er habe alle über die bevorstehende Schließung informiert und seine Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt oder freigestellt.

Doch dann die Überraschung: Die Inzidenz im Landkreis Landshut fällt völlig unerwartet unter die 1.000er-Marke. Daimer holt seine Mitarbeiter zurück, das Fitnessstudio kann offenbleiben - wie lange, ist aber unklar. Ein einziger Tag, an dem die Inzidenz über 1.000 liegt, reicht und die ganze Region müsste sich in den Lockdown begeben.

Verwirrung bei Friseuren

Unter den häufigen und kurzfristigen Maßnahmen leidet auch Stefanie Lanzinger, die in Altdorf bei Landshut einen Friseursalon betreibt. Mit der Ankündigung verschärfter Maßnahmen für sogenannte Hotspot-Gebiete hat auch sie sich auf eine mehrwöchige Zwangspause eingestellt - bis am Dienstag bekanntgegeben wird: selbst im Fall eines Lockdowns dürfen Friseure weiterarbeiten.

Einerseits freut sich Lanzinger über etwas mehr Sicherheit, andererseits zehren die ständigen Neuerungen an den Nerven: "Man weiß einfach nicht: Wie geht es weiter, machen wir wieder auf, machen wir nicht auf, was beschließen die Herren wieder? Es ist einfach sehr, sehr anstrengend".

Landrat: "im Wechselbad der Gefühle"

Die Ausnahmeregelung für Friseure sei eine der wenigen Überraschungen gewesen, sagt Landrat Peter Dreier (FW). Den Großteil der im Landtag verabschiedeten Maßnahmen habe die Staatsregierung aber frühzeitig bekanntgegeben, auf die müsse man sich nun einstellen: "Wenn sich die Inzidenzen - wie in unserem Fall - aber in den Grenzbereichen bewegen, ist das natürlich sehr schwierig". Für die betroffenen Unternehmer und Arbeitnehmer habe er vollstes Verständnis, erklärt Dreier. "Wir sind momentan in einem Wechselbad der Gefühle."

Schnelles Reagieren gefragt

Solange die Betriebe weiter öffnen dürfen, ist auch bei Friseurin Lanzinger und Fitnessstudio-Betreiber Daimer die Gefühlslage verhalten positiv. Doch vor allem für Daimer kann sich das schnell wieder ändern. Wird die Inzidenz 1.000 wieder überschritten, muss er seine Sportstätte schließen - mindestens für eine knappe Woche. Denn ein regionaler Lockdown endet erst dann, wenn der Grenzwert 1.000 fünf Tage in Folge unterschritten wurde.

Inzidenz rückläufig, weil Labor überlastet war

Landrat Peter Dreier warnt deswegen vor zu großer Euphorie: Die Inzidenzen im Landkreis Landshut waren rückläufig, weil ein Labor die Befunde nicht rechtzeitig liefern konnte. Ein erneuter Lockdown gilt deswegen als wahrscheinlich.