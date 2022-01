Inzidenz, Krankenhausampel & Co: Was gilt denn jetzt?

Ob 35, 50, 100, 165, 200 oder 300: Seit Beginn der Corona-Krise galten in Bayern sehr unterschiedliche Schwellenwerte bei der 7-Tage-Inzidenz - und verschwanden nach einer Zeit wieder. In der aktuellen bayerischen Corona-Verordnung findet sich nur noch an einer Stelle ein Inzidenzwert: die 1.000, ab der regionale Hotspot-Lockdown greifen soll. Diese Regelung ist aber im Freistaat aktuell ausgesetzt, sodass derzeit an bestimmte Inzidenzwerte nicht automatisch Maßnahmen geknüpft sind.

Da nach Ausbreitung der hochansteckenden Omikron-Variante die 7-Tage-Inzidenz und die Zahl der neu gemeldeten Infektionen seit Tagen auf immer neue Höchstwerte schnellt, ist die Inzidenz wieder in aller Munde. Doch wie aussagekräftig ist sie noch?

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte die 7-Tage-Inzidenz - also die Zahl der neu gemeldeten Corona-Fälle pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen - lange Zeit als "Mutter aller Zahlen" bezeichnet. Nach der CSU-Vorstandssitzung am Freitag betonte Söder in München, gegenüber früheren Wellen habe sich die Situation aber verändert. "Nicht die Inzidenz und die Zahl der Infektionen allein ist der Maßstab, sondern vor allem die Belastung des Gesundheitssystems. Dies ist auch die eigentliche und zentrale und einzige zu rechtfertigende Begründung für Einschränkungen von Freiheits- und Grundrechten", betonte der CSU-Politiker.

Die bayerische Krankenhausampel

Die grundlegende Abkehr von der Inzidenz als zentraler Bewertungsgrundlage hatte Söder für den Freistaat schon im Spätsommer verkündet: Anfang September 2021 wurde stattdessen die bayerische Krankenhausampel eingeführt, die die Situation in den Krankenhäusern in den Mittelpunkt rückte. Konkret: die 7-Tage-Fallzahl der Covid-19-Hospitalisierungen und die Anzahl der durch Covid-Patienten belegten Intensivbetten.

Zwei Monate lang stand sie auf Grün, sprang dann innerhalb weniger Tage auf Gelb und dann auf Rot - und wurde noch im November wieder aus der bayerischen Corona-Verordnung gestrichen. Zur Begründung teilte das Gesundheitsministerium im Dezember mit: Angesichts der hohen Hospitalisierungsinzidenz und der Belegung der Intensivbetten sei ein Absinken der Schwellenwerte auf die für die gelbe und grüne Ampelstufen maßgeblichen Schwellenwerte vorerst nicht zu erwarten. Das hat sich längst geändert: Aktuell stünde die Ampel auf Grün. Die Zahl der innerhalb von sieben Tagen wegen oder mit Covid-19 in ein Krankenhaus aufgenommenen Menschen lag am Freitag mit 464 deutlich unter dem Schwellenwert von 1.200, die Zahl der Corona-Patienten auf Intensivstation war mit weniger als 350 klar geringer als 450 (Gelb) oder 600 (Rot). Kritiker bemängelten von Anfang an, dass dabei nicht regional differenziert werde.

Auch wenn die Krankenhausampel der früheren Form wohl nicht wiederbelebt wird, so soll nach dem Willen der Staatsregierung künftig die Lage in den Krankenhäusern bei der Beurteilung des Infektionsgeschehens schon ein zentrale Rolle spielen. In welcher Form ist noch offen.

Hospitalisierungsinzidenz

Welche Kennzahlen bundesweit als Grundlage für Corona-Regeln gelten sollten, legt das "Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen" (Infektionsschutzgesetz) fest. "Wesentlicher Maßstab für die weitergehenden Schutzmaßnahmen ist insbesondere die Anzahl der in Bezug auf die Coronavirus-Krankheit-2019 (COVID-19) in ein Krankenhaus aufgenommenen Personen je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen", heißt es im Gesetz. Neben dieser sogenannten Hospitalisierungsinzidenz sollten aber auch die 7-Tage-Inzidenz, die "verfügbaren intensivmedizinischen Behandlungskapazitäten" sowie die Anzahl der gegen Corona geimpften Menschen als weitere Faktoren berücksichtigt werden.

Mitte November hatten sich Bund und Länder eigentlich auf drei Schwellenwerte bei der Hospitalisierungsinzidenz verständigt, ab denen Maßnahmen jeweils verschärft werden sollen: 3, 6, und 9. Allerdings hat auch die Hospitalisierungsinzidenz Tücken: Wegen Nachmeldungen sind die zunächst kommunizierten Werte offenbar teils wenig aussagekräftig. Am 18. Januar zum Beispiel wies das Robert-Koch-Institut für Bayern zunächst einen Wert von 2,85 aus, korrigierte ihn später auf 5,75. Auch dafür gibt es eine neue Bezeichnung: die "adjustierte 7-Tage-Hospitalisierungsinzidenz".

In der aktuellen bayerischen Corona-Verordnung taucht die Hospitalisierungsinzidenz nicht auf. Lediglich in den Begründungen von Änderungen wird der Wert als einer von mehreren aufgeführt.

R-Wert

Als die Corona-Pandemie im Frühjahr 2020 begann, stand bald der sogenannte R-Wert im Fokus von Wissenschaftlern und Politikern. Dieser Wert gibt an, wie viele Menschen eine Corona-infizierte Person im Mittel ansteckt. Damit zeigt der R-Wert in erster Linie, in welche Richtung sich das Infektionsgeschehen bewegt – er sagt aber direkt nichts darüber aus, wie viele Menschen sich zuletzt infiziert haben oder wie voll die Covid-Intensivstationen sind.

Konkrete Maßnahmen in Bayern sind bislang nicht unmittelbar an den R-Wert gekoppelt. In Pressekonferenzen der Staatsregierung wird der Wert inzwischen kaum noch erwähnt, taucht aber immer wieder in Begründungen für Anpassungen der Corona-Verordnung auf.

Weitere Indikatoren

In den Begründungen der Corona-Verordnungen führt Bayerns Gesundheitsministerium neben der 7-Tage-Inzidenz, der 7-Tage-Hospitalisierungsrate, dem R-Wert und den belegten Intensivbetten auch noch weitere Indikatoren an: die Zahl der Sterbefälle, die Zahl aller stationär zu versorgender Covid-19-Patienten, die durchschnittliche Auslastung der Intensivstationen.

Auf der Übersicht des LGL im Internet finden sich darüber hinaus die aktuellen Impfquoten in Bayern, die Anzahl der Genesenen, die Zahl der absoluten neu gemeldeten Corona-Fälle. Andere Übersichtsseiten im Internet weisen zusätzlich weitere Zahlen aus, zum Beispiel die "Infektionsrate" und "derzeit aktive Infektionen". Wie genau all diese Werte gewichtet werden, ist nicht auf eine Formel zu bringen - Vertreter der Staatsregierung haben lediglich vielfach betont, dass man diverse Parameter im Blick habe.

Was gilt künftig?

In der bayerischen Corona-Verordnung sind aktuell alle Maßnahmen unabhängig von irgendwelchen Parametern festgeschrieben. Inwieweit sich das ändert und welche Richtwerte künftig gelten sollen, könnte eines der Themen der Ministerpräsidentenkonferenz am Montag und der Sitzung des bayerischen Kabinetts am Dienstag sein.