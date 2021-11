Inzidenz, Intensivbetten, Impfungen: Die Corona-Lage in Bayern

Die Corona-Infektionszahlen in Bayern sinken zwar, allerdings sind sie im Freistaat weiter deutlich höher als im Bundesschnitt. So beträgt die deutschlandweite 7-Tages-Inzidenz derzeit 452,4, in Bayern 627,6 (RKI, Stand 29.11.). Bayern liegt damit auf Rang 5 der Bundesländer, höhere Inzidenzen haben nur die ostdeutschen Bundesländer Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Brandenburg.

Sechs Landkreise und eine kreisfreie Stadt im Südosten Bayerns haben aktuell eine 7-Tages-Inzidenz von mehr als 1.000 und gelten somit als Hotspots: die Landkreise Freyung-Grafenau, Passau, Rottal-Inn, Mühldorf am Inn und Traunstein sowie Stadt und Landkreis Rosenheim.

Ist ein Landkreis oder eine kreisfreie Stadt fünf Tage in Folge unter der 1.000er-Marke bei der 7-Tage-Inzidenz, können die speziellen Hotspot-Regelungen wieder aufgehoben werden. Das könnte in den kommenden Tagen in den Landkreisen Berchtesgadener Land, Deggendorf und Ostallgäu passieren, die die letzten drei Tage eine Inzidenz von unter 1.000 aufwiesen. Der Landkreis Regen liegt seit zwei Tagen unter der 1.000er-Marke, der Landkreis Dingolfing-Landau heute den ersten Tag. Die offizielle Festlegung einer Aufhebung der Maßnahmen trifft dann die jeweilige Kreisverwaltungsbehörde.

Omikron bereitet Sorge

Besorgt zeigen sich Forscher und Politik über die neue Omikron-Variante des Coronavirus. Mittlerweile wurden in Bayern drei Verdachtsfälle registriert. Bei allen drei Fällen wurde das Virus mittels eines auf bestimmte Mutationen ausgerichteten PCR-Tests (VOC-PCR) des Münchner Max-von-Pettenkofer-Instituts nachgewiesen. Eine endgültige Bestätigung mittels Genomsequenzierung des Virus steht zwar noch aus, für den Münchner Virologen Oliver Keppler besteht aber kein Zweifel, dass es sich bei den Fällen um die Omikron-Variante handelt.

Das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) rät deshalb allen Personen, die sich in den letzten zwei Wochen in Südafrika und den weiteren vom Robert Koch-Institut als Virusvariantengebiet eingestuften Ländern aufgehalten haben, sich selbst in Quarantäne zu begeben, einen PCR-Test zu machen und das Gesundheitsamt zu informieren. "Bis die Wissenschaft klarer sieht, müssen wir höchste Vorsicht walten lassen", so eine Sprecherin des LGL.

Bayerische Krankenhäuser weiter am Limit

2.880 Menschen befinden sich laut dem Divi-Intensivregister aktuell in Bayern in intensivmedizinischer Behandlung, 1.062 davon wegen einer Covid-19-Erkrankung (Stand 29.11., 10:15 Uhr). Das heißt: Mehr als jeder dritte Patient auf einer bayerischen Intensivstation liegt dort wegen einer Corona-Infektion.

Aktuell verzeichnet das Divi-Intensivregister 329 freie Krankenhausbetten auf bayerischen Intensivstationen. Dies entspricht einem Anteil von 10,25 Prozent (Stand 29.11., 10:15 Uhr). Allerdings sind die freien Betten in Bayern sehr ungleich verteilt. Während im Südosten des Freistaats zahlreiche Landkreise keinen einzigen freien Platz auf einer Intensivstation haben, ist die Lage in Franken etwas entspannter. Dort sind in einigen Landkreisen noch mehr als ein Fünftel der Betten frei.

29 Intensivpatienten mussten bis Sonntag aus Bayern in andere Bundesländer verlegt werden. Das teilte Hermann Schröder, seit Mai 2021 Vorsitzender des Arbeitskreises Rettungswesen, Katastrophenschutz und zivile Verteidigung der Innenministerkonferenz, gestern in Stuttgart mit. Für die Verlegungen waren sowohl Intensivtransportwägen als auch Ambulanzflugzeuge und ein A310 MedEvac-Flugzeug der Bundeswehr im Einsatz.

Impfquote in Bayern steigt

Die Ausweitung der 2G-Regel auf viele Bereiche sowie die hohen Infektionszahlen haben zu spürbar mehr Nachfrage nach Corona-Impfungen geführt. War die Anzahl der Impfwilligen im Sommer eher niedrig, werden öffentliche Impftermine derzeit stark besucht. Im unterfränkischen Leinach organisierte die örtliche Feuerwehr am Wochenende ein "Impf-Event im Advent". In der örtlichen Sporthalle wurden an zwei Tagen rund 4.500 Impfdosen verabreicht. Im schwäbischen Sonthofen wurden am Samstag im Rahmen einer Drive-Through-Aktion mehr als 2.400 Impfungen durchgeführt.

In Aschaffenburg kamen am Samstag rund 2.000 Impfwillige in die Stadthalle, um sich ihren "Piks" abzuholen. Ein Großteil musste jedoch wieder weggeschickt werden, da nur 350 Impfdosen verabreicht werden konnten. Bereits um 5 Uhr hatten sich die ersten für die Impfaktion angestellt, die erst um 9 Uhr begann, berichtete Aschaffenburgs Oberbürgermeister Jürgen Herzing.

Die gestiegene Impfbereitschaft schlägt sich mittlerweile auch in der Impfquote in Bayern nieder. 68,6 Prozent der Gesamtbevölkerung verfügen über mindestens eine Impfung, 66,6 Prozent über den vollständigen Schutz. Betrachtet man nur die Personen über 60 Jahre, beträgt die Quote der vollständig Geimpften 84,5 Prozent. Rund 1,5 Millionen Menschen in Bayern haben bereits eine Booster-Impfung erhalten.