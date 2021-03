Inzidenz in Regensburg, Landshut und Straubing steigt weiter

Der Negativ-Trend hat sich fortgesetzt: Sowohl in Straubing als auch in Landshut und Regensburg ist der 7-Tage-Inzidenzwert weiter gestiegen. Erst am Samstag hatten alle drei Städte den dritten Tag in Folge die Schwelle von 100 überschritten, weswegen dort ab Montag verschärfte Beschränkungen gelten.

Spürbarer Anstieg

In Landshut liegt der 7-Tage-Wert am Sonntag laut RKI bei 132,1 (Vortag: 111,7), in Straubing bei 125,5 (Vortag: 110,9) und in Regensburg bei 135,9 (Vortag: 117,6). Die verschärften Beschränkungen könnten gerade in Regensburg Probleme bei den Kontrollen verursachen, da der Landkreis Regensburg mit einem Wert von 75,7 in einen niedrigeren Inzidenzbereich fällt.

Die strengeren Kontaktbeschränkungen oder die Ausgangssperre gelten somit nur auf dem Stadtgebiet - nicht auf Landkreisgebiet. So haben auch die Schulen im Stadtgebiet ab Montag geschlossen und dürfen nur Distanzunterricht anbieten - im Landkreis dagegen sind die Schulen geöffnet.

Ausgangssperre und Click & Collect

Für alle frei Städte gilt: Ab Montag darf man sich nur noch mit einer Person treffen, die dem eigenen Haushalt nicht angehört. Von 22 bis 5 Uhr gibt es eine Ausgangssperre – der Aufenthalt außerhalb der Wohnung ist in dieser Zeit untersagt (bis auf wenige Ausnahmefälle).Die Öffnung von Ladengeschäften mit Kundenverkehr wird wieder verboten. Click & Collect ist aber möglich. In Straubing muss zudem der Tiergarten geschlossen bleiben.

Distanzunterricht an den Schulen

Weil am Stichtag, nämlich am Freitag, der 7-Tage-Inzidenzwert über 100 lag, wurde für alle Schulen mit Ausnahme der Abschlussklassen bereits Distanzunterricht für nächste Woche angeordnet. In Kinderbetreuungseinrichtungen und Kindertagespflegestellen wird wieder auf Notbetreuung umgestellt.