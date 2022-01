Inzidenz in München, Ingolstadt & Schweinfurt über 1.000

Erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie hat die Stadt München eine 7-Tage-Inzidenz über 1.000. Für Freitag meldet das Robert Koch-Institut 1122,4 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Am Donnerstag lag die Inzidenz laut RKI noch bei 986,4. Auch Ingolstadt und Schweinfurt haben die 1000er-Marke überschritten. Für Ingolstadt meldet das Robert Koch-Institut am Freitag eine Inzidenz von 1023 (am Donnerstag: 909,1), für Schweinfurt 1005,3 (am Donnerstag: 845,9).

Für die Münchner, Ingolstädter und Schweinfurter ändert sich durch die Überschreitung der 1.000er-Marke erst einmal nichts. Die so genannte Hotspot-Regelung, nach der Landkreise und Städte mit einer Inzidenz über 1.000 einen Lockdown verhängen müssen, bleibt vorerst ausgesetzt.

Weitere bayerische Städte knapp unter 1.000

Andere bayerische Städte nähern sich der 1000er-Marke: In Würzburg liegt die 7-Tage-Inzidenz bei 992,5 (am Donnerstag: 923,2) und in Rosenheim bei 973,4.

In den Landkreisen hatte es schon früher in der Pandemie Inzidenzen über 1.000 gegeben. Aktuell ist das in Oberbayern in den Landkreisen Ebersberg (1178,4), München (1153), Erding (1135,4), Bad Tölz-Wolfratshausen (1097,4), Freising (1088,7) und Lindau (1061,1) der Fall - sowie im Landkreis Dachau, der heute mit 1288,11 die bayernweit höchste Inzidenz vorweist. Die deutschlandweit höchste Inzidenz findet man in Berlin Mitte mit 2200,1.