Inzidenz in Bamberg über 50: Weitere Corona-Auflagen drohen

Mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 50,4 meldet das Robert Koch-Institut (RKI) für die Stadt Bamberg aktuell das höchste Corona-Infektionsgeschehen in Oberfranken. Im oberfränkischen Vergleich folgt der Landkreis Bamberg mit einem Wert von 21,1. Sollte die Inzidenz in der Stadt in den kommenden Tagen nicht wieder sinken, drohen in Bamberg erneut Einschränkungen.

Hohe Inzidenz in Bamberg: "Neuinfektionen im familiären Umfeld"

Am 12. August habe der Wert noch bei etwa 29 gelegen, bestätigte Frank Förtsch von der Pressestelle des Landkreises Bamberg dem Bayerischen Rundfunk. "Dass der Wert nun auf über 50 gestiegen ist, liegt zu einem großen Teil auch an einem Infektionsgeschehen in einem familiären Umfeld." Um weitere Infektionen auszuschließen, würden in diesem Umfeld aktuell sogenannte PCR-Reihentestungen durchgeführt werden, so Förtsch. Man hoffe, dass zu den bisher 30 festgestellten positiven Fällen in dem familiären Umfeld, keine weiteren hinzukämen.

Bamberg droht Kontaktbeschränkungen

Falls die Sieben-Tage-Inzidenz bis Mittwoch nicht sinkt, gelten ab Donnerstag unter anderem wieder Kontaktbeschränkungen: Im privaten Bereich dürfen sich demnach maximal zehn Personen aus drei verschiedenen Haushalten treffen. Bei privaten und öffentlichen Veranstaltungen, also beispielsweise bei Hochzeiten oder Beerdigungen, wären im Freien maximal 50 Personen und in Innenräumen maximal 25 Personen erlaubt. Voraussetzung für teilnehmende Personen, die nicht geimpft oder genesen sind, ist ein aktueller negativer Corona-Test.