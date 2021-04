Inzidenz im Ostallgäu weiter über 300

Laut Landesamt für Gesundheit liegt der Inzidenzwert im Landkreis Ostallgäu am Gründonnerstag bei 301,03. Das Robert Koch-Institut (RKI) meldete eine Inzidenz von knapp mehr als 300. Dem Landratsamt Ostallgäu zufolge gibt es viele diffuse Ansteckungsherde: Neben Schulen und Kindergärten sowie im privaten Umfeld findet die Ansteckung auch bei Betrieben statt. Betroffen sind hier nach Angaben des Landratsamts vor allem Firmen in Marktoberdorf, Ronsberg, Unterthingau und Obergünzburg.

Gesundheitsamt überprüft Betriebe

Das Gesundheitsamt arbeitet nach eigenen Angaben eng mit den Unternehmen im Ostallgäu zusammen. So soll es etwa eine telefonische Beratung zu Hygienekonzepten geben. Im Moment werde vor allem überprüft, ob die Betriebe ihre Konzepte an die höhere Infektiosität der Mutationen angepasst hätten.

Polizei kontrolliert Ausflugsverkehr

Um weitere Infektionen über die Osterfeiertage zu verhindern, wird die Polizei am Osterwochenende nach Angaben des Landratsamts im südlichen Landkreis verstärkt das Ausflugsgeschehen beobachten. Am Hopfensee gilt bis zum Ende der Osterferien in bestimmten Bereichen eine Maskenpflicht.

Außerdem weist das Landratsamt darauf hin, dass die Ausgangsbeschränkungen zwischen 22 Uhr und 5 Uhr weiter gültig sind und sich immer nur ein Haushalt mit einer weiteren Person treffen darf. Kinder unter 14 Jahren zählen hierbei nicht mit.

Landrätin Zinnecker appelliert an die Menschen

Die Ostallgäuer Landrätin Maria Rita Zinnecker (CSU) beobachtet das Corona-Infektionsgeschehen im Landkreis ganz genau. Mit Blick auf Ostern appelliert sie an alle Bürgerinnen und Bürger, sich an die bestehenden Regeln zu und am besten zu Hause zu bleiben. Auf Familienbesuchen und Ausflüge solle man besser verzichten. Sollten die Infektionszahlen weiter steigen, dann werde das Landratsamt strengere Maßnahmen ergreifen.