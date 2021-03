Inzidenz-Datenpanne: Landkreis Donau-Ries schließt alle Schulen

Der Donau-Rieser Landrat Stefan Rößle (CSU) schließt am Donnerstag und Freitag kurzfristig sämtliche Schulen im Landkreis. Die letzten zwei Tage vor den Osterferien findet ausschließlich Distanzunterricht statt, bestätigte eine Sprecherin des Landratsamtes dem Bayerischen Rundfunk.

Datenpanne sorgt für niedrigen Inzidenzwert

Grund für die Schließung ist der stark gestiegene Corona-Inzidenzwert im Landkreis Donau-Ries, der laut Robert Koch-Institut (RKI) am heutigen Mittwoch bei 183 liegt.

Am vergangenen Freitag lag der Wert noch bei 89, deswegen ordnete das Landratsamt gemäß der geltenden Corona-Regeln in Bayern Präsenzunterricht für diese Woche an.

Was sich aber erst jetzt herausstellte: Eben an jenem Freitag und auch noch in den Tagen danach gab es technische Probleme bei der Übermittlung der Corona-Neuinfektionen an das RKI. Deshalb war der beim RKI veröffentlichte Inzidenzwert über mehrere Tage hinweg deutlich niedriger als er tatsächlich bereits war.

Inzidenz im Landkreis Donau-Ries deutlich höher

Seit Mittwochfrüh ist der Wert aber wieder korrekt und spiegelt den starken Anstieg der Corona-Fälle im Landkreis wider. Laut Landratsamt hat Landrat Rößle deshalb nach Rücksprache mit Regierungspräsident Erwin Lohner nun angeordnet, die Schulen zu schließen. An den Schulen selbst gebe es aber nur einzelne Corona-Fälle, das Ausbruchsgeschehen insgesamt sei eher diffus, erklärte die Sprecherin.