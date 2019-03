Investoren geben Pläne für Krematorium in Vohenstrauß auf

Man wolle das Projekt nicht erzwingen, schrieben die beiden Unternehmer dem Neuen Tag zufolge an Bürgermeister Andreas Wutzlhofer. Die Investoren befürchteten demnach eine weitere Spaltung der Stadt. Über die negative Stimmung zeigten sie sich sehr verwundert. Nun suchen sie einen anderen Standort.

Gegner sammelten Unterschriften

Gegner des geplanten Krematoriums hatten über 600 Unterschriften gesammelt, genug für ein Bürgerbegehren. Die Initiatoren kritisierten, dass das Krematorium an der A6 neben Schulen und Sportstätten gebaut werden sollte. Zudem könnten durch den Betrieb Giftstoffe freigesetzt werden. Auch die Notwendigkeit des Krematoriums stellten die Kritiker in Frage. Derzeit gibt es drei in der Oberpfalz: In Regensburg, Hohenburg und Hemau.

Die Idee eines neuen Krematoriums in Vohenstrauß kam offenbar im Herbst auf. Zwei Unternehmer aus dem Landkreis Cham wollten es betreiben, einer von ihnen ist Bestatter. Im Dezember beschloss der Stadtrat, die Ausweisung eines notwendigen Sondergebietes von der Verwaltung prüfen zu lassen. Die Investoren zogen ihre Anfrage zur Änderung der Bauleitplanung für das vorgesehene Grundstück nun zurück.