Investor will Würzburger "Corona-Gewinner" Va-Q-Tec übernehmen

Der schwedische Investor EQT will das Würzburger Unternehmen Va-Q-Tec übernehmen. Das geht aus einer Ad-hoc-Meldung der Würzburger Spezialfirma hervor, die für börsennotierte Unternehmen verpflichtend ist. Für die etwa 600 Arbeitsplätze hätte die geplante Übernahme laut einem Unternehmenssprecher keine Auswirkungen.

Unternehmen: Arbeitsplätze vielleicht "noch sicherer"

"Die Arbeitsplätze bleiben sicher und sind nach der Übernahme vielleicht sogar noch sicherer als zuvor", sagte der Va-Q-Tec-Sprecher zu BR24. Dem Sprecher zufolge soll Firmenchef Joachim Kuhn im Amt bleiben und auch am Unternehmenssitz in Würzburg soll sich nichts ändern. Geplant sei laut dem Unternehmenssprecher eine Standort-Garantie.

Gründerfamilien sollen wesentlich beteiligt bleiben

26 Euro pro Aktie will EQT den Aktionären zahlen, heißt es in der Ad-hoc-Meldung weiter. Außerdem wolle EQT mindestens 62,5 Prozent des Grundkapitals von Va-Q-Tec erwerben. Das sei eine Bedingung dafür, dass die Übernahme zustande komme. 25,8 Prozent kämen von den Gründerfamilien, die sich laut der Meldung dazu verpflichten wollen, den Großteil ihrer Aktien in EQT einzubringen. "Trotzdem sollen die Gründerfamilien wesentlich beteiligt bleiben", heißt es von dem Sprecher. Den Rest zur Mehrheitsbeteiligung müsse sich der Investor über die Aktien holen, die beispielsweise Kleinanlegern gehörten.

Ziel: Deutsche und schwedische Arbeit zusammenführen

Wenn es zur Übernahme kommt, dann will der schwedische Investor einen Teil des Würzburger Unternehmens mit der EQT-Tochterfirma Envirotainer zusammenführen. Envirotainer ist ebenfalls auf Thermo-Container spezialisiert. Die neue Gesellschaft soll dann etwa Behälter für den Transport von Medikamenten oder Impfstoffen verkaufen und vermieten. Der restliche Teil der Firma Va-Q-Tec soll so weitergeführt werden wie bisher.

Thermo- und Isolationsspezialist aus Würzburg

Va-Q-Tec gilt als einer der Gewinner der Corona-Pandemie. Die Würzburger Firma bietet unter anderem Kühlsysteme an, die ohne Energiezufuhr konstante Temperaturen über mehrere Tage ermöglichen. In Containern und Boxen der Firma werden weltweit Impfstoffe geliefert. Doch das Unternehmen ist nicht nur im Bereich Pharma tätig: Es arbeitet etwa mit sogenannten Vakuumisolationspaneelen. Diese dämmen nach Konzernangaben besser als konventionelle Faser- und Schaumstoffe. Zur Anwendung kommen sie zum Beispiel bei Kühlschränken oder Fernwärmeleitungen.