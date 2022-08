Inventur im Wald: Wie geht es dem Spessart?

Wie hat sich der Spessart in den letzten zehn Jahren entwickelt? Das wollen Joachim Eßlinger und Laura Winckelmann herausfinden. Die beiden Fachleute machen derzeit Inventur im Spessart. Sie vermessen Bäume, erfassen Daten zu Totholz und Bodenvegetation. Dabei müssen sie insgesamt etwa 150 Parameter beachten. Bis sie alle Messpunkte im Spessart abgearbeitet haben, dauert es mehrere Wochen. Ihre Arbeit im Spessart ist Teil eines deutschlandweiten Großprojekts: Bei der Bundeswaldinventur werden über viele Monate hinweg die Bäume erfasst. Und zwar unabhängig davon, ob die Bäume in einem Staats-, Kommunal- oder Privatwald stehen. Das Projekt soll zeigen, wie es dem Wald geht.

420 Messpunkte im Spessart

Die Arbeit von Eßlinger und Winckelmann beginnt immer mit der Suche nach einem sogenannten "Eisen". Das ist ein Metallstück, das an einer bestimmten Stelle im Boden "versteckt" sitzt. Es dient als Referenz- und Ausgangsort für die Untersuchungen. Im Spessart gibt es insgesamt 420 solcher Messpunkte. Die beiden Fachleute sind mit modernsten, technischen Geräten und Laptop ausgerüstet. Sie haben aber auch ganz klassisch einen Kompass dabei. Die Vorgehensweise muss dabei immer gleich sein.

Fachleute vermessen Bäume

Ein bis zwei Stunden dauert die Erfassung an einem Messpunkt. Das kann auch davon abhängen, wie schnell das Team das "Eisen" findet. Manchmal wird es zwar geortet, aber dennoch nicht sichtbar. Daten werden dann trotzdem erhoben. Auch die Messung der Baumhöhen gehört zur Inventur. Dafür klettert niemand die Stämme hinauf. Vielmehr misst Joachim Eßlinger die Baumhöhe mit einem Gerät per Ultraschall aus circa 40 Metern Entfernung. Neben Standarddaten vermerken die Fachleute etwa auch Schäden an Stämmen oder Rinnen, die durch Blitzeinschlag entstanden sind.

100.0000 Bäume in Bayern erfasst

"Wir nehmen klassische forstliche ertragskundliche Daten auf", Landesinventurleiter Wolfgang Stöger während der Inventur in Rechtenbach im Landkreis Main-Spessart. Bayernweit mehr als 8.000 Inventurpunkte – das sei eine beachtliche Menge. Im gesamten Freistaat werden mehr als 100.000 Bäume vermessen. "Aber das lässt dann auch statistisch gesicherte Aussagen über den heutigen Zustand des Waldes zu und wie er sich in den letzten Jahren verändert hat."

Zum Artikel Wald in Gefahr: Was dem Wald Probleme macht

Inventurleiter: Laubwälder werden zunehmen

Der Bereichsleiter Forsten am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) Karlstadt Wolfgang Grimm sieht die Inventur als einzige Chance, die Entwicklung des Waldes mit belastbaren Zahlen und Fakten darzustellen. Bis Ende 2022 sollen die Daten bundesweit erhoben sein. Nach der Auswertung erhofft sich Grimm bis Anfang 2024 eine belastbare Aussage über seinen Amtsbereich mit insgesamt 160.000 Hektar Wald. Er ist gespannt darauf, wie sich die Baumartenanteile, das Totholz und die Biotopbäume verändert haben. Der bayerische Inventurleiter Wolfgang Stöger sieht bereits jetzt eine Tendenz: "Der Anteil der Laubwälder in Deutschland wird zunehmen."

Bundeswaldinventur alle zehn Jahre

Die Bundeswaldinventur wird alle zehn Jahre durchgeführt. Die Daten werden erhoben, um zu erfahren, wie es im Wald aussieht und wie er sich entwickelt hat. Er ist die mittlerweile vierte Bundeswaldinventur. Der Zehn-Jahres-Turnus wird seit 2002 bundesweit einheitlich eingehalten.