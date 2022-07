Inventur im Wald: Oberfrankens Bäume unter der Lupe

Im Rahmen der vierten Bundeswaldinventur erheben Försterinnen und Förster an ausgewählten Stichprobepunkten im Raum Bamberg zahlreiche Daten von verschiedenen Bäumen, teilte das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) in Bamberg am Montag mit. Neben Durchmesser, Höhe und Alter werden beispielsweise auch die Bodenvegetation oder das Vorhandensein von Totholz erfasst und bewertet.

Waldinventur: Mehr als 100.000 Bäume in Bayern werden untersucht

Die Waldinventur findet im gesamten Bundesgebiet statt. In Bayern müssen dabei laut AELF mehr als 100.000 Bäume vermessen und untersucht werden. Nach Abschluss der Inventur Ende des Jahres werden die Daten analysiert und zusammengeführt.

Aufschluss über Artenvielfalt und Holzvorrat

Die Ergebnisse sollen nicht nur über den Zustand der Wälder, sondern auch über den Holzvorrat oder die Artenvielfalt Aufschluss geben. Die Ergebnisse werden bis 2024 vorliegen und für die Bundesrepublik Deutschland und den Freistaat Bayern veröffentlicht.