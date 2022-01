Inthronisation des Münchner Faschingspaares

Im Prunkhof des Münchner Rathauses ist am Samstagvormittag um 11.11 Uhr das offizielle Münchner Faschingspaar gekrönt worden. Die Inthronisation wurde von der Münchner Faschingsgesellschaft "Narrhalla" organisiert. Rund 50 Zuschauerinnen und Zuschauer versammelten sich, um das Prinzenpaar zu begrüßen.

Faschingsprinzenpaar ist bereits bekannt

Das Faschingspaar wurde den Münchnerinnen und Münchnern bereits am 11. November auf dem Viktualienmarkt vorgestellt. Da in Bayern der Fasching nach altem Brauch aber erst nach dem Dreikönigstag beginnt, erfolgte die Inthronisation von "Leonard I." und "Elisabeth II." erst am Samstag.

Rund 100 Auftritte geplant

Elisabeth Schnellenberger und Leonard Bogner studieren noch. Als Faschingsprinzenpaar werden sie, sofern die Coronalage dies zulässt, mehr als 100 Termine wahrnehmen. Dafür wurde ihnen von BMW ein eigenes Fahrzeug zur Verfügung gestellt.