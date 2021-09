Intgegrationsrucksäcke mit Lesestoff für Kita-Kinder und Schüler

In Burgkunstadt im Landkreis Lichtenfels sind am Mittwoch Integrationsrucksäcke an Kita-Kinder mit und ohne Migrationshintergrund überreicht worden. In diesen Rucksäcken der Staatsregierung stecken Vorlesebücher, kleine Spielsachen und Süßigkeiten.

Schülerinnen und Schüler lesen in Burgkunstadt Kita-Kindern vor

Vier Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums in Burgkunstadt hatten zusammen mit einem Begegnungscafé der evangelischen Kirche in den Ferien eine Vorleseaktion gestartet, bei der sie Kita- und Grundschulkindern aus Büchern vorlasen.

Für absolvierte Vorlesestunden gibt es Integrationsrucksack

Für jede Vorlesestunde bekamen die Kinder einen Stempel in eine Vorlesekarte. Die Kinder, die alle sechs Vorlesetermine in den Ferien besucht haben, erhielten einen Rucksack. Alle Kinder bekamen kleine Preise fürs Mitmachen beim Vorlesen.

Mit den Intgegrationsrucksäcken auch Lesestoff verschenkt

Karin Pfeiffer, Integrationslotsin des Landkreises Lichtenfels, sagte dem Bayerischen Rundfunk, der Hintergrund der Aktion sei, dass man nicht nur die Rucksäcke verschenke, sondern auch gleich das Vorlesen von Büchern. Man habe sich bewusst dafür entschieden, alle Kinder in Burgkunstadt zur Vorleseaktion einzuladen und nicht nur Kinder mit Migrationshintergrund.

Vorleseaktionen wichtig für den Spracherwerb der Kinder

Samantha Ringelmann, 18-jährige Schülerin des Gymnasiums Burgkunstadt, war eine der Vorleserinnen und begeistert darüber, wie gut die Kinder mitgemacht hätten. Viele seien regelrecht aufgeblüht. Jede Woche hätten zwischen 20 und 30 Kindern aufmerksam zugehört. Solche Vorleseaktionen seien nicht nur gut für den Spracherwerb der Kinder, sondern brächten sie auch zusammen, sagte Angelika Geyer von der evangelischen Kirchengemeinde und Initiatorin des Begegnungscafés dem BR.