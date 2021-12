Internetseelsorger vor Weihnachten besonders gefragt

Es ist das zweite Weihnachten in der Corona-Pandemie. Das Fest der Liebe und der Familie ist eine besonders herausfordernde Zeit für Menschen, die einsam, traurig oder niedergeschlagen sind, meint Walter Lang, der Internetseelsorger des Bistums Würzburg. Er bietet Menschen an, sich ihren Frust und ihre Sorgen anonym von der Seele zu schreiben – und hat aktuell viel zu tun, wie er BR24 bestätigt.

Schriftlicher Kontakt ist anonymer als telefonischer

Lang gehört zu einer Gruppe von pastoralen Mitarbeitenden, die online für Gespräche zur Verfügung stehen. In diesen Tagen vor Weihnachten meldeten sich vor allem "Menschen, die eine liebe Person verloren haben, jetzt auch in der Trauer alleine bleiben und sich zurückziehen", schildert der Internetseelsorger. Dabei biete der schriftliche Kontakt mehrere Vorteile, so Lang. Einige Hilfesuchende würden "es nicht schaffen, Dinge, die sie belasten, auszusprechen". Die Seelsorgearbeit über das Internet sei "noch anonymer als die Telefonseelsorge" und biete mehr Abstand und Ruhe: "Mir passiert es oft, dass Menschen schon nach der ersten anonymen Mail schreiben: Allein die Tatsache, dass ich das hier jetzt aufschreiben konnte, das ist schon mal etwas ganz Wichtiges für mich gewesen."

Tipp: Kontakt zu Menschen suchen und raus in die Natur

Für ihn als Seelsorger ginge es darum, das Umfeld der Hilfesuchenden - wenn möglich - zu aktivieren, oder aber Kontakt zu Beratungsstellen herzustellen: "Und einfach in Kontakt bleiben. Das heißt: diese Form der Kommunikation zu nutzen, um mit den Menschen ein Stück des Weges zu gehen." Für die kommenden Advents- und Weihnachtstage hat der Internetseelsorger des Bistums Würzburg auch noch ein paar Tipps: "Ich versuche immer, auf das Positive zu schauen. Und Kontakt zu Menschen zu suchen, die mich aufbauen. Mir persönlich hilft auch Meditation, ein Rückzug in die Stille. Draußen in die Natur zu gehen, die Luft, der Atem… Das ist etwas Wichtiges für mich."

Walter Lang ist erreichbar unter der Emailadresse: internetseelsorge@bistum-wuerzburg.de oder unter Internetseelsorge.de