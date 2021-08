Internetkriminelle erpressen Würzburger mit Pornobildern

Alles hatte scheinbar ganz harmlos begonnen. Eine bisher unbekannte Frau schrieb einen 26-jährigen Würzburger im Internet an. Sie unterhielt sich zunächst freundschaftlich mit ihm und bot ihm schließlich Nacktbilder von sich zum Kauf an. Der 26-Jährige ließ sich darauf ein und erwarb das versprochene Bildmaterial. Dass er mit diesen Nacktbildern erpresst werden könnte, damit hatte der Mann beim Kauf nicht gerechnet.

Erpressung durch Nacktbilder

Doch kurz darauf meldeten sich laut Polizei der angebliche Vater der Frau, ein vermeintlicher Rechtsanwalt sowie ein vermeintlicher Staatsanwalt bei dem Mann. Sie übten Druck auf ihn aus und behaupteten, dass die Frau auf den Bildern noch minderjährig sei und er sich strafrechtlichen Konsequenzen stellen müsse. Es sei denn, er zahle Geld an die Männer.

Geschädigter überweist mehrmals Geld an Erpresser

Aus Angst vor einer Strafverfolgung überwies der Geschädigte in den Folgewochen immer wieder Geldbeträge an die Erpresser, sodass sich schließlich eine Gesamtschadenssumme über mehrere zehntausend Euro ergab. Erst als sein Geld knapp wurde, vertraute sich der 26-Jährige zunächst einem Verwandten und dann der Polizei an. Nach aktuellem Kenntnisstand waren auf den erworbenen Bildern keine strafbaren Inhalte zu erkennen.

Ähnliche Fälle in Unterfranken bekannt

Die Polizei vermutet, dass die Täter ihren Sitz im Ausland haben, sodass den deutschen Behörden die Ermittlungen erschwert werden. Solche Fälle sind laut Polizei keine Seltenheit. Allein in Unterfranken seien seit 2017 über 1.000 Fälle polizeilich bekannt, bei denen es zu Erpressungen auf sexueller Grundlage im Internet gekommen sei.