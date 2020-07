Internethetze: Durchsuchungen mit Schwerpunkt Unterfranken

Wegen strafbarer Hasskommentare im Internet haben Ermittler heute (21.07.20) in ganz Bayern 19 Objekte von 17 Beschuldigten durchsucht. Das teilten die Generalstaatsanwaltschaft München und die Zentralstelle zur Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus (ZET) in einer gemeinsamen Presseerklärung mit. Die meisten Durchsuchungen fanden in Unterfranken statt – und zwar insgesamt zehn, die in den Landkreisen Bad Kissingen, Haßberge, Schweinfurt und Kitzingen durchgeführt wurden.

Hass-Kommentare nach Demonstration in Schweinfurt

Ausgangspunkt für die Aktion waren Ermittlungen der ZET. Diese wurden aufgenommen, nachdem Bewohner des Ankerzentrums in Schweinfurt am 13. Februar demonstriert hatten und ein lokaler Radiosender den Protestmarsch live auf Facebook gestreamt hatte. Daraufhin kam es zu zahlreichen Hasskommentaren, die der Radiosender im Rahmen der Initiative "Justiz und Medien - konsequent gegen Hass" an die Staatsanwaltschaft meldete.

Acht Verdächtige aus Unterfranken

Derzeit werde in 17 Ermittlungsverfahren gegen Beschuldigte in Bayern wegen des Verdachts der Volksverhetzung ermittelt, heißt es in der Mitteilung. Bei den Verdächtigen handelt es sich um 14 Männer und drei Frauen im Alter zwischen 21 und 69 Jahren. Von den 17 Beschuldigten kommen acht aus Unterfranken.

Hasspostings können online gemeldet werden

Die Initiative "Justiz und Medien" wurde im Oktober 2019 gegründet und ist seit Juni bei der ZET angesiedelt. Teilnehmende Medienunternehmen können bei Hasskommentaren nun leichter Strafanzeige erstatten. Bisher war dies nur schriftlich mit beigefügten Datenträgern oder Ausdrucken möglich. Nun können die Betroffenen Hasspostings über ein Online-Meldeverfahren direkt an die Generalstaatsanwaltschaft München melden.

Hate Speech nicht nur löschen sondern anzeigen

"Immer mehr Medienhäuser sehen sich mit der Veröffentlichung von Hasskommentaren auf den von ihnen betriebenen Plattformen konfrontiert", heißt es in der Mitteilung. Hassrede nur zu löschen könne hier nicht die Lösung sein. Eine nachdrückliche strafrechtliche Verfolgung dagegen schon.