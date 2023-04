Internet-Kriminalität in Bayern so hoch wie nie zuvor

In den vergangenen drei Jahren ist die Internetkriminalität in Bayern sprunghaft angestiegen. Im Jahr 2022 wurden 45.065 Straftaten in diesem Bereich registriert, das sind rund 50 Prozent mehr Fälle als noch im Jahr 2019. Bei der Vorstellung des "Lageberichtes Cybercrime 2022" des bayerischen Landeskriminalamtes sagte Innenminister Joachim Herrmann (CSU) heute in Nürnberg, dies sei nur die "Spitze des Eisberges", die Dunkelziffer liege vermutlich noch deutlich höher.

Schäden in zweistelliger Millionenhöhe

Betroffen sind zum einen Privatpersonen, beispielsweise durch Beleidigungen in sozialen Medien, Schockanrufe oder Betrugsmaschen bei Internetkäufen. Der größte Schaden entsteht aber bei Unternehmen durch das Ausspähen und Abzapfen von Daten, Schadsoftware oder Computersabotage. Der durch Cyberkriminalität verursachte Schaden lag in Bayern 2022 bei 18,2 Millionen Euro. Die tatsächliche Schadenssumme liege aber vermutlich deutlich höher, da längst nicht alle Fälle angezeigt würden, so der Minister.

Betroffene sollten Vorfälle unbedingt anzeigen

Herrmann forderte deshalb alle Geschädigten auf, die Polizei einzuschalten, sobald sie Opfer von Internetkriminalität werden. Der Leiter des Dezernat "Cybercrime" beim bayerischen Landeskriminalamt, Kriminaldirektor Dieter Hausberger, warnte Unternehmen eindringlich davor, sich auf die Lösegeldforderungen von Unternehmen einzulassen, die in das Firmennetzwerk eingedrungen sind. Es sehe zwar nach einer schnellen Lösung aus, sich gegen Geld den Entschlüsselungscode geben zu lassen. Man verhandle aber mit Kriminellen und diese hätten immer noch Zugriff auf die Systeme.

Schnelle Eingriffsteams bei schwerer Cyberkriminalität

Deshalb rät auch Hausberger betroffenen Unternehmen unbedingt dazu, sich an die Polizei zu wenden. 2021 seien dort spezielle sogenannte Quick-Reaction-Teams geschaffen worden, die bei schwerwiegenden Cyberangriffen sofort unterstützen und ermitteln könnten. Dafür wurde ein 300.000 Euro teures mobiles Forensik-Labor in einem Mercedes-Transporter eingerichtet, das vor Ort sofort Spuren sichern kann. Denn schnelles Eingreifen sei absolut notwendig, da Spuren im Internet schon nach wenigen Tagen gelöscht seien, erklärt Hausberger. Die Sorge einiger Unternehmen, dass die Polizei Server beschlagnahmt und für längere Zeit das Firmennetzwerk lahmlegt, sei inzwischen unberechtigt, sagt der Kriminaldirektor.

Aufklärungsquote konnte gesteigert werden

Die Polizei unterscheidet zwei Arten von Internetkriminalität. Zum einen die Fälle, in denen das Internet lediglich als Tatmittel genutzt wird, wie Beleidigungen oder Betrugsdelikte auf Auktionsplattformen. Da die Täter hier oft weniger professionell vorgehen, lag die Aufklärungsquote 2022 den Angaben zufolge bei mehr als 50 Prozent. Vor zehn Jahren waren es noch etwas über 40 Prozent. Der schwierigere Bereich für die Polizei ist der, bei dem Internetsysteme direkt angegriffen werden, wie Datendiebstahl oder Schadsoftware. In diesem Bereich habe die Aufklärungsquote nur bei rund 30 Prozent gelegen, da die Täter über erhebliche Spezialkenntnisse verfügten, so Innenminister Herrmann.

Bekämpfung der Cyberkriminalität wird verstärkt

Dementsprechend braucht auch die Polizei immer mehr IT-Spezialisten. Die Zahl wurde im vergangenen Jahr auf 400 Ermittler aufgestockt, es sollen aber noch deutlich mehr werden. Allerdings sei es nicht einfach, Spezialisten zu gewinnen, da diese in allen Bereichen derzeit sehr gefragt seien, sagt Herrmann. Deshalb will der Minister auch die Fortbildung der Polizeikräfte im Bereich Cyberkriminalität verstärken. Denn sowohl die Aufklärung der Straftaten als auch die Präventionsarbeit solle weiter deutlich ausgebaut werden.