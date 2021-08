Internet-Betrüger knackt Bankkonten und erbeutet 50.000 Euro

Nach gemeinsamen Ermittlungen der Kriminalpolizei Schwabach und der Zentralstelle Cybercrime Bayern in Bamberg sitzt jetzt ein 26 Jahre alter Mann im Gefängnis. Dem jungen Mann aus Augsburg wird vorgeworfen, sich auf betrügerische Weise die Bankdaten von knapp 300 Konten beschafft zu haben.

Per SMS-Phishing-Link Zugriff auf Konto verschafft

Unter anderem soll er sich mit einem sogenannten Phishing-Link in einer SMS Zugriff auf das Konto einer Schwabacherin verschafft und diese so um rund 25.000 Euro gebracht haben. Der Beschuldigte wurde in Augsburg festgenommen, teilen die Ermittler in einer gemeinsamen Erklärung mit. Demnach fanden die Beamten vergangene Woche in einer Augsburger Wohnung umfangreiches Beweismaterial wie Speichermedien, aber auch rund 20.000 Euro Bargeld sowie zusätzlich mehrere Dutzend Gramm Amphetamin.

Zugangsdaten zu 300 Bankkonten geknackt

Bereits nach einer ersten Auswertung der Serverdaten haben die Ermittler mindestens zehn weitere Geschädigte ausfindig gemacht. Von deren Konten hat der mutmaßliche Täter insgesamt etwa 25.000 Euro abgebucht. Den Beamten zufolge hatte der Mann außerdem die Zugangsdaten zu knapp 300 weiteren Bankkonten, wobei ihm bei 140 dieser Konten auch der jeweilige Kontostand bekannt gewesen sei. Im Rahmen weiterer Ermittlungen wird nun geprüft, ob es auch dort zu betrügerischen Abbuchungen gekommen ist.

Zentralstelle Cybercrime in Bamberg warnt vor Phishing

Ein Ermittlungsrichter in Bamberg ordnete Untersuchungshaft gegen den Beschuldigten an. Das Polizeipräsidium Mittelfranken und die Zentralstelle Cybercrime Bayern warnen, dass Betrüger für die sogenannte Phishing-Kriminalität immer professioneller aussehende Mails und Kurznachrichten versenden. Die Ermittler mahnen, dass Bankkunden keinesfalls auf in Mails und SMS enthaltene Links klicken sollen, sondern ihre Online-Banking-Seite immer durch eine unmittelbare Eingabe in die Adresszeile des Browsers aufrufen sollen. Dabei sollte stets auf eine gesicherte Verbindung geachtet werden.

Schwabacherin gelangt durch SMS-Link auf kriminelle Website

Die Frau aus Schwabach hatte Anfang Juni eine Kurzmitteilung erhalten, in der ihr vorgetäuscht wurde, sie müsse ihre Push-TAN-Berechtigung neu aktivieren. Der angegebene Link führte aber in Wahrheit zu einer kriminellen Webseite. Die persönlichen Zugangsdaten der Schwabacherin wurden dort bei der Eingabe abgegriffenen. Anschließend sei es dem 26-Jährigen gelungen, das Konto der Geschädigten mit insgesamt mehr als 25.000 Euro zu belasten.