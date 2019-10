Internationales Projekt "Learning 5.0" in Bayreuth vorgestellt

"Learning 5.0" heißt ein innovatives und internationales Lernprojekt, das an der Uni Bayreuth vorgestellt wurde. Schüler können mithilfe einer App auf einem Smart Tablet das Programmieren von Künstlicher Intelligenz erproben. Künstliche Intelligenz macht unter anderem selbstfahrende Autos möglich.

Zwei Schulen in Oberfranken, zwei in Äthiopien und zwei in Südkorea

Das Tablet ermöglicht die Kommunikation mit Schulklassen in anderen Ländern. Ein ins Tablet integriertes Übersetzungssystem gibt einen gesprochenen Text in der gewünschten Landessprache wieder. Sechs Schulen weltweit werden "Learning 5.0" ab dem Frühjahr 2020 testen. Zwei der Schulen befinden sich in Oberfranken, zwei in Äthiopien und zwei in Südkorea.

Zusammenarbeit mit südkoreanischen Wissenschaftlern

Mehrere hundert Schüler zwischen 13 und 16 Jahren werden an dem 14-teiligen Pilotprojekt teilnehmen. Das Learning 5.0 ist eine Kooperation internationaler Wissenschaftler mit der südkoreanischen Circle Foundation und dem Münchner F/L Think Tank.

Verständigung über Landes- und Sprachgrenzen hinweg

Dahinter steckt einerseits der Wunsch, Jugendliche frühzeitig mit Künstlicher Intelligenz, sowie deren Möglichkeiten und Grenzen in Kontakt zu bringen. Zum anderen geht es um die Verbesserung der Verständigung über Landes- und Sprachgrenzen hinweg. Die beteiligten oberfränkischen Schulen sind das Johann-Christian-Reinhart-Gymnasium in Hof und die Markgraf-Friedrich-Realschule in Rehau.