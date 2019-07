Internationales Mädchen-und Frauenzentrum feiert Jubiläum in Hof

Viele Frauen in Hof haben heute Grund zum Feiern: Das Internationale Mädchen- und Frauenzentrum wird 30. Diese Einrichtung des Vereins "EJSA", der "Evangelischen Jugend- und Sozialarbeit Hof" ist Anlaufstelle zum Kennenlernen, oft auch Rettungsanker.

Begegnungsstätte für Frauen

Die Einrichtung ist inzwischen eine von Fachleuten und Politikern anerkannte Anlaufstelle für Frauen – egal ob es sich um ehemalige türkische Gastarbeiterinnen handelt, Spätaussiedlerinnen oder jetzt Geflüchtete aus Syrien, Afghanistan, Irak oder Afrika. Hier werden Sprachkurse mit Kinderbetreuung ebenso angeboten wie Rechtsberatung oder Begegnungen mit deutschen Frauen.

Keine gesicherte Finanzierung

Allerdings fehlt auch 30 Jahre nach der Gründung eine gesicherte Finanzierung, so Leiterin Hüyla Wunderlich. Die Stadt Hof zahlt mit 15.000 Euro im Jahr rund zehn Prozent der Gesamtkosten. Die beiden Sozialarbeiterinnen Hülya Wunderlich und Cassandra Barthel leisten die vielfältige Arbeit in Teilzeit – unterstützt von Praktikanten und engagierten ehrenamtlichen Honorar-Kräften. So gehört zur Arbeit auch die ständige Suche nach neuen Zuschuss-Gebern für die unterschiedlichen Projekte.

Neue Paten gesucht

Zum 30. Geburtstag freut sich das Internationale Mädchen- und Frauenzentrum über weitere Paten, die die Einrichtung jährlich mit unterstützen. Das Jubiläum wird mit einem Festakt und ab 19.00 Uhr mit einem kostenlosen Innenhof-Konzert im Bahnhofsviertel gefeiert.