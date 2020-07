Internationales Keramikmuseum Weiden feiert 30-jähriges Jubiläum

Museum mag für viele erstmal abschreckend und langweilig klingen. Keramikmuseum wahrscheinlich erst recht. Klingt nach längst Vergangenem, Scherben, nur was für Fachleute oder Schülergruppen, die da durch müssen. Aber so langweilig ist das gar nicht, was da im Internationalen Keramikmuseum in Weiden alles ausgestellt ist. 30 Jahre lang gibt es das Museum jetzt schon, in den vergangenen Jahren war es auch umstritten.

Geburtstagsfeierlichkeiten starten am Dienstag

Nach wie vor ist das Keramikmuseum in Weiden ein fester Bestandteil des Kunst- und Kulturlebens in Weiden. Am Dienstag gehen die Geburtstagsfeierlichkeiten los. Den Startschuss bildet eine Sonderausstellung über "Keramik aus Afrika – Highlights aus der Sammlung Herzog Franz von Bayern", die ab dann zu sehen ist. Dazu gibt es ein Programm mit Vorträgen und Aktionen rund um das Thema Afrika bis in den Herbst.

Keramik aus aller Welt aus sieben Jahrtausenden

Das Keramikmuseum ist eine Zweigstelle der "Neuen Sammlung – The Design Museum in München". Zu sehen sind auf 1.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche Keramik aus aller Welt aus sieben Jahrtausenden. Darunter einfache Irdenware, Steinzeug oder auch feinstes Porzellan. Sechs Staatsmuseen in München steuern abwechselnd ihre Exponate bei, dazu kommen private Sammlungen und Sonderausstellungen. "Wir haben die Welt zu Gast", sagt Leiterin Stefanie Dietz. Unter anderem sind zu sehen jahrtausende alte Keramik aus Syrien, Ägypten, Marokko, Peru oder Thailand, antike Vasenmalerei aus Griechenland, oder auch Porzellan des 20. und 21. Jahrhunderts bis hin zu einer Sammlung mit Porzellan aus der Qing-Dynastie in China.

Keramik: Der älteste Werkstoff überhaupt

Oberbürgermeister Jens Meyer (SPD) nennt das Museum einen "Glücksgriff" für Weiden als Keramik- und Porzellanstadt. Angelika Nollert, die Direktorin der "Neuen Sammlung – The Design Museum" in München lobt die Zusammenarbeit eines staatlichen Museums mit der Stadt Weiden als "Vorbildfunktion" für andere Zweigmuseen des Staates. Keramik sei der älteste Werkstoff überhaupt, der die Menschen von Anfang an befähigt habe zu bauen, zu heizen, Feuerstellen zu nutzen, zu kochen oder zu speichern. "Die ganzen Bedürfnisse des Lebens hängen ganz eng mit Keramik zusammen", so Nollert.

Teils Weltmarktführer: "Seltmann" und "BHS tabletop"

Nach der Sonderausstellung "Keramik aus Afrika" am Dienstag, wird Ende Juli dann eine zweite Sonderausstellung starten mit Porzellan von "Bavaria Ullersricht". Die Manufaktur produzierte in den 1920er Jahren am Rande von Weiden hochwertiges Porzellan. Noch heute produzieren die Unternehmen "Seltmann" und "BHS tabletop" in Weiden hochwertiges Porzellan und sind damit sogar teils Weltmarktführer oder so genannte "Hidden Champions".

Museum in "Waldsassener Kasten"

Die Einrichtung des internationalen Keramikmuseums geht auf das Museumsentwicklungsprogramm der Staatsregierung aus dem Jahr 1990 zurück. In Weiden wurde dafür der so genannte "Waldsassener Kasten", eine barocke Klosteranlage, die früher sogar ein Gefängnis war, saniert.

Weidener OB: "Wir werden uns das Museum leisten"

Im Zuge einbrechender Gewerbesteuer und Sparhaushalte hat der Stadtrat in den vergangenen Jahren viel über die Weiterführung des städtischen Museums diskutiert. Dazu wurde auch ein neuer Vertrag mit dem Freistaat Bayern ausgehandelt. OB Jens Meyer sagt deutlich "Wir wollen uns das Museum leisten und wir werden uns das Museum leisten".

Geöffnet hat das Internationale Keramikmuseum Dienstag bis Sonntag zwischen 11 und 17 Uhr.