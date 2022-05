Internationales Festival der Polizeipuppenbühnen in Nürnberg

Beim Internationalen Festival der Polizeipuppenbühnen im Großraum Nürnberg lernen Kinder auf spielerische Art und Weise, wie sie sich im Straßenverkehr richtig verhalten.

Verkehrserziehung mit Spaß

Polizisten mit Handpuppen erklären den Kindern die wichtigsten Regeln im Straßenverkehr und zeigen, wo Gefahren lauern. Dabei werden die Kinder auch zum Mitmachen und Mitdenken animiert. Das Lernen soll spielerisch und mit viel Spaß erfolgen. Polizeihund Wuschel erklärt zum Beispiel den Kindergartenkindern, warum sie sich nicht von Fremden locken lassen sollen. Die Nürnberger Verkehrserzieher setzen auf ihren Pinguin Ping und auf Robbe Roberta. Aus Mainz kommt die Feldmaus Frieda, die sich in der großen Stadt verirrt. Und Schwein, Hund und Ziege reisen von einem Bauernhof aus Gütersloh an.

Schirmherr ist Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU). Er lobte im Vorfeld der Festivalwoche das Engagement der Polizeipuppenbühnen:

"Unsere Polizeipuppenbühnen sind besonders kindgerecht. Damit gelingt es, unsere Kinder altersgerecht über die typischen Gefahren im Alltag und im Straßenverkehr aufzuklären. Durch das Mitmachprogramm stellt sich der Lerneffekt viel besser ein als bei Verboten oder dem erhobenen Zeigefinger." Joachim Herrmann, Innenminister (CSU)

Neun Puppenbühnen bieten 54 Veranstaltungen

Das Internationale Festival der Polizeipuppenbühnen findet in diesem Jahr zum elften Mal statt. Insgesamt nehmen heuer neun Bühnen aus Deutschland und Luxemburg teil. Bis zum 20. Mai wird es insgesamt 54 Veranstaltungen geben. Neben Aufführungen in Nürnberg sind noch Spielorte in Fürth, Stein, Altdorf, Herzogenaurach und Schwabach geplant.