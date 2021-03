Internationaler Tag gegen Rassismus: Kundgebung in Nürnberg

Anlässlich des Internationalen Tags gegen Rassismus haben sich heute Nachmittag in Nürnberg etwa 170 Menschen auf dem Kornmarkt zu einer Kundgebung versammelt. Sie wollen gemeinsam eintreten gegen Antisemitismus, Rechtsradikalismus und Rassismus.

Kampf gegen Rassismus "gesellschaftliche Daueraufgabe"

Rassistisches Gedankengut sei inzwischen in der Mitte der Gesellschaft, in allen Länderparlamenten und im Bundestag angekommen, hieß es in einer Mitteilung der Nürnberger Migrantenorganisation DIDF (Föderation demokratischer Arbeitervereine). Die Auseinandersetzung mit diesen Dingen sei eine gesellschaftliche Daueraufgabe, der man sich ständig stellen müsse.

Aktionen in ganz Bayern

Die Kundgebung in Nürnberg war nicht die einzige Aktion im Freistaat - in ganz Bayern fanden heute vielfältige Aktivitäten statt: Neben Kundgebungen auch zahlreiche Online-Veranstaltungen. Rassismus und Nationalismus seien weltweit Ursache von Ausgrenzung, Spaltung und Menschenrechtsverletzungen, so die Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft der Ausländer- Migranten- und Integrationsbeiräte Bayerns (AGABY) Mitra Sharifi. Um Rassismus nachhaltig zu bekämpfen, brauche es eine engagierte Zivilgesellschaft. Es brauche aber auch Gesetze und Strukturen, die die Betroffenen schützen und gleichstellen.