Internationaler Preis des Silvaner Forums 2019

372 Silvaner-Weine hat eine Fachjury im Juni verkostet und bewertet. 7 Sieger in 6 Kategorien wurden jetzt geehrt: In der Kategorie Basic die Weingüter Clemens aus Sulzheim in Rheinhessen und Höfling aus Eußenheim, in der Kategorie Premium das Weingut Manfred Braun aus Nordheim am Main, in der Kategorie Solitär Plackner-Wein aus Veitshöchheim, in der Kategorie Nobel das Juliusspital aus Würzburg, in der Kategorie Gereift das Weingut Brügel aus Greuth und in der Kategorie International die Stiftskellerei Neustift aus Vahrn im Eisacktal in Südtirol.

Typisch fränkische Rebsorte

Franken ist seit 1659 Heimat des Silvaners. Die Rebsorte wird heute aber auch in Rheinhessen, Baden, der Pfalz, Württemberg, in der Schweiz, Südtirol und inzwischen sogar in Südafrika angebaut.

"Es ist für die Rebsorte wichtig, weil diese Rebsorte eine stolze Vergangenheit. Der Silvaner kam aus Österreich, ist eine autochtone Rebsorte, die die Natur uns geschenkt hat. Wenn man als Winzer diese Rebsorte richtig an- und ausbaut, kann sie hervorragende Weine hervorbringen, die im internationalen Wettbewerb wunderbar mitspielen - und sie kann den Klimawandel, ist also eine wunderbare Rebsorte.“ Weinbaupräsident Artur Steinmann

Der Internationaler Preis des Silvaner Forums wird seit 20 Jahren - alle zwei Jahre - verliehen und soll der Rebsorte wieder zu mehr Ansehen verhelfen.