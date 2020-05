Internationaler Museumstag: Kultur real und virtuell erleben

Die Museen in den Regionen Hof und Bayreuth gehen ganz unterschiedlich mit dem Internationalen Museumstag um. Weil der Mitten in die Corona-Pandemie fällt, bieten einige Museen virtuelle Führungen an, andere gewähren Einblicke via Youtube.

Bayreuther Museen öffnen nach zweimonatiger Pause

Die Museen in Bayreuth werden pünktlich zum Internationalen Museumstag am Sonntag (17.05.20) nach zweimonatiger Pause wieder öffnen. Bei freiem Eintritt können Besucher beispielsweise im Richard-Wagner-Museum unter dem Motto "Führungen hinter den Kulissen" Bereiche des Museums erleben, die der Öffentlichkeit normalerweise nicht zugänglich sind, heißt es aus der Museum. Auch das Kunstmuseum, das Historische Museum und das Urweltmuseum in Bayreuth werden für den Museumstag bei freiem Eintritt ab 10.00 Uhr öffnen.

Virtuelle Führungen am Internationalen Museumstag

Unter dem Motto "Das Museum für alle – Museen für Vielfalt und Inklusion" feiert der Landkreis Hof den Internationalen Museumstag. Wegen der Corona-Pandemie werden die beteiligten Museen verstärkt auf Online-Angebote setzen. So bietet das Grafikmuseum in Bad Steben eine virtuelle Führung an. Auch das Museum in Naila im Schusterhof kann derzeit noch nicht öffnen, bietet aber online Führungen in Form kleiner Bilder-Geschichten an.

Porzellanikon auf Youtube erleben

Das Porzellanikon wird am Sonntag ab 14.00 Uhr einen Live-Stream auf dem Youtube Kanal des Museums anbieten. Die Besucher können im Museum hinter die Kulissen schauen, verschiedene Mitarbeiter und Arbeitsbereiche kennenlernen und Museumsmitarbeiter per Chat mit Fragen löchern, teilt das Museum mit. Außerdem sind ein Live-Experiment mit dem Porzellan-3D-Drucker und der Bau einer Rakete geplant.

Einige Museen in und um Hof öffnen

Einige Museen im Landkreis Hof haben aber auch geöffnet, darunter das Deutsch-Deutsche Museum Mödlareuth, das Bauernhofmuseum Kleinlosnitz und das Erika-Fuchs-Haus in Schwarzenbach/Saale. Außerdem öffnet das oberfränkische Textilmuseum in Helmbrechts und das Museum Bayerisches Vogtland in Hof.