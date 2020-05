Internationaler Museumstag: Kultur in Schwaben digital erleben

Zwar öffnet das Museum Oberschönenfeld erst am 19. Mai wieder, aber anlässlich des Internationalen Museumstags, der in diesem Jahr digital stattfindet, lässt sich das Museum in einem virtuellen Rundgang von zuhause aus entdecken. Zum Start der Sonderausstellung "Zum Fressen gern? Tiere und ihre Menschen" am 19. Mai gibt es für Familien das "tierische" Activity-Ratespiel "Von Affenzahn bis Zebrastreifen".

Bauernhofmuseum Illerbeuren bietet digitale Mitmachangebote

Auch das Schwäbische Bauernhofmuseum Illerbeuren wird am 19. Mai wieder geöffnet. Das Freilichtmuseum zeigt die Lebensweise im alten Schwaben und Allgäu. Allerdings finden erst einmal keine Führungen und Veranstaltungen statt. Dafür ist das museumspädagogische Mitmach-Programm digital erlebbar. Gemeinsam mit Eltern, Geschwistern und Großeltern kann man von zuhause aus alte Kinderspiele entdecken, Wissenswertes über Bienen erfahren oder lernen, wie man Marmelade aus Gemüse einkocht. Auch ein virtueller Spaziergang zu den historischen Bauernhäusern auf dem Museumsgelände ist möglich.