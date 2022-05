Internationaler Museumstag: Die Highlights in Oberfranken

Der Internationale Museumstag wird seit 1978 jedes Jahr im Mai gefeiert. Am Sonntag, 15. Mai 2022, laden in ganz Deutschland mehr als 1.600 Museen in rund 1.000 Orten mit mehr als 4.000 Aktionen zum Entdecken in ihre Häuser ein. Auch in Oberfranken beteiligen sich Museen, in einigen ist der Eintritt am Museumstag sogar frei. Das umfassende Programm gibt es online unter www.museumstag.de.