Internationaler Mandolinen-Musikwettbewerb in Schweinfurt

Maja Schütze ist hoch konzentriert. Sie sitzt auf einer kleinen Bühne. Ihre schmalen Finger huschen über die dünnen Stahlsaiten. Die Jury will sie mit einem Stück aus der Romantik beeindrucken. Auf den Wettbewerb hat sie sich ein halbes Jahr vorbereitet. Im Publikum hört Elke Tober-Vogt vom Musikforum Schweinfurt zu. Sie hat den Wettbewerb organisiert. "Es ist weltweit der hochkarätigste Mandolinen-Musikwettbewerb", sagt sie.

Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus verschiedenen Nationen

16 Teilnehmerinnen und Teilnehmer treten gegeneinander an. Sie kommen aus sieben Nationen wie Venezuela und Russland. Der Musikwettbewerb richtet sich in erster Linie an Nachwuchskünstlerinnen und -Künstler und junge Profis, so Tober-Vogt. Maja Schütze ist so eine Nachwuchskünstlerin. Sie ist 18 Jahre alt, lebt in Dresden und machte dieses Jahr ihr Abitur. Ihr Ziel ist es, an einer Musikhochschule Mandoline zu studieren. Den Wettbewerb zu gewinnen sei für die Musikerinnen und Musiker eine große Auszeichnung und würde ihnen Vorteile für ihre Profikarriere verschaffen, betont Tober-Vogt.

Gegensätzliche Stilrichtungen beim Wettbewerb verlangt

Am Samstag ist der Austragungsort im Kolpinghotel und am Sonntag im Georg-Schäfer-Museum. Der Eintritt ist für das Publikum frei. Der Wettbewerb verläuft in zwei Runden: In der Vorrunde müssen die Musikerinnen und Musiker zwei Wahlpflichtwerke vortragen. "Ein Stück ist aus der romantischen Mandolinenmusik und ein weiteres zeitgenössisch", ergänzt Tober-Vogt. "Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer stellen sich mit zwei sehr gegensätzlichen Stilrichtungen vor." Wer es dann in die zweite Runde schafft, muss die Jury unter anderem mit einem Werk aus dem Barock oder der Klassik überzeugen.

Gewinner erhalten hohe Preisgelder

Im Wettbewerb schafft es Maja Schütze zwar nicht unter die drei Bestplatzierten, dennoch hat sie Grund zur Freude: Sie gewinnt einen Sonderpreis in Höhe von 500 Euro. Den ersten Platz belegt Laura Engelmann aus Hannover. Das Preisgeld beträgt 10.000 Euro. Platz zwei macht Marine Moletto aus Frankreich. Sie erhält 7.500 Euro. Der drittplatzierte Hector Marin-Tellez aus Spanien bekommt 5.000 Euro überreicht.

Internationale Jury entscheidet

Das Musikforum Schweinfurt e.V. und mehrere Stiftungen fördern den Wettbewerb. Die internationale Jury besteht aus fünf Personen. Den Vorsitz hat Professor Martin Hummel. Er ist der ehemalige Vizepräsident der Hochschule für Musik Würzburg. Außerdem sitzt Dorina Frati aus Italien in der Jury. Sie ist Professorin an der Hochschule für Musik in Brescia.

Maja Schütze möchte weltweit auf großen Bühnen stehen

Laut Tober-Vogt treten Mandolinen-Spielerinnen und -Spieler in der Regel auf internationalen Festivals auf, spielen in Spezialensembles für alte Musik oder touren weltweit mit Barockorchestern. Die 18-jährige Maja Schütze will später einmal weltweit auf großen Bühnen stehen und Solokonzerte mit berühmten Sinfonieorchestern geben.