Internationaler Klöppelspitzen-Kongress in Gunzenhausen

Klöppeln - das heißt Fäden so zu kreuzen und miteinander zu verdrehen, dass filigrane Spitzen oder Kunstwerke entstehen. Der Deutsche Klöppelverband lädt ab heute, 22.04.22, zum 38. Internationalen Klöppelspitzen-Kongress in Gunzenhausen. Die Veranstalter erwarten, eigenen Angaben zufolge, bis Sonntag rund 4.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, Besucher sind ebenfalls herzliche willkommen.

Kunstwerke aus Garn

Klöppeln ist die Kunst, Fäden mithilfe kleiner Holzklöppel so zu kreuzen und zu drehen, dass verschiedenste Muster entstehen. So werden filigrane Kunstwerke aus Garn geklöppelt. Nach zwei Jahren Corona-bedingter Pause sind bei dem Kongress in Gunzenhausen gleich mehrere Ausstellungen zu verschiedenen Themen in der ganzen Stadt zu sehen. Unter anderem zeigt eine Schau in der Grundschule Süd filigrane "Valenciennes-Spitzen", eine andere im katholischen Pfarrheim geklöppelte Schals und regionale Kunsthandwerker stellen ihre Spitzen im Kunstforum M11 am Marktplatz aus. Außerdem werden verschiedene Vorträge zum Thema Klöppeln angeboten. In der Stephani-Grund- und Mittelschule verkaufen Händler Zubehör rund um die Klöppel-Kunst.