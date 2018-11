Internationaler Jazz in Straubing: "Rivertone" im zweiten Jahr

Zum zweiten Mal steigt in Straubing das Jazz-Festival "Rivertone". Es findet von 5. bis 7. Juli 2019 statt. Das Programm haben die Veranstalter jetzt vorgestellt: Die internationalen Musik-Highlights sind Judith Hill (R&B-Sängerin aus den USA), Mario Biondi (Soulsänger aus Italien), Dee Dee Bridgewater (Jazzsängerin aus den USA), Candy Dulfer (Saxophonistin aus den Niederlanden). Am Sonntag kommen die Besucher in den Genuss einer "Boarischen Late Night Show". Dabei sind unter anderem die Band Gringo Bavaria (aus Malgersdorf, Niederbayern) und Kabarettist Stefan Kröll (aus Oberbayern).

Statt Bierzelt gibt es dieses Jahr ein eigenes Jazz-Zelt

Zum ersten Mal wird für das Jazz-Wochenende auch ein eigenes Zelt auf dem Festplatz Am Hagen in Straubing aufgebaut. Es bietet Platz für 1.400 Besucher. Zuvor wurde ein Festzelt des Gäubodenvolksfests, das Anfang Juli im Aufbau ist, benutzt. Im letzten Jahr war es das Greindl-Bierzelt.

Aus "Bluetone" wurde "Rivertone"

Das Festival "Rivertone" findet im zweiten Jahr statt. Zuvor hieß das Festival "Bluetone". Wegen finanzieller Probleme konnte es vom damaligen Veranstalter nicht fortgeführt werden. "Rivertone" wird nun von der Rivertone GmbH &Co. KG, einem Tochterunternehmen der Mediengruppe Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung, veranstaltet. Karten für das Jazz-Festival in Straubing gibt es ab sofort. Sie kosten zwischen 25 und 220 Euro.