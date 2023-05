Internationaler Hebammentag: Bayernweit "relativer Mangel"

Suche nach Hebamme direkt bei positivem Schwangerschaftstest

In Unterfranken ist die Versorgungssituation, ähnlich wie im gesamten Freistaat, seit vielen Jahren schwierig. Kathrin Dürr ist selbstständige Hebamme und Mitbegründerin des Würzburger Geburtshauses. Außerdem ist die 42-jährige Kreissprecherin des Bayerischen Hebammenverbands für Würzburg. Sie sagt: "Frauen, die sich nicht sofort mit positivem Schwangerschaftstest um eine Hebammenbetreuung bemühen, haben oft das Nachsehen und finden einfach keine Hebamme sowohl für die Schwangerschaft als auch für Kurse wie auch die Wochenbettbetreuung." Frauen, die noch bis zur 13. Wochen abwarten würden, ob die Schwangerschaft bestehen bleibe, seien deutlich zu spät dran. Dürr rät zu einer sofortigen Suche: "Die Frau profitiert auch von der Betreuung von Anfang an. Bei frühen Beschwerden kann sie die Hebamme fragen. Oder falls die Schwangerschaft nicht bleibt, unterstützen Hebammen auch bei Fehlgeburtsbegleitung."

Relativer Hebammen-Mangel in Bayern durch hohe Arbeitsbelastung

Dem Bayerischen Gesundheitsministerium waren im vergangenen Jahr 3.507 selbstständige Hebammen gemeldet, die in ambulanten Kliniken tätig sind. Beim Würzburger Gesundheitsamt sind für das Stadtgebiet 94, für den Landkreis aktuell 59 Hebammen gemeldet. "Wir haben derzeit keinen absoluten Mangel, in absoluten Zahlen gab es noch nie so viele Hebammen wie heute", sagt Mechthild Hofner, Erste Vorsitzende des Bayerischen Hebammenverbandes. Der relative Hebammen-Mangel resultiere ihr zufolge ausschließlich aus der zu hohen Arbeitsbelastung und prekären Arbeitsbedingungen. Wie viele Hebammen bayernweit fehlen, könne nicht geschätzt werden.