Internationaler Frauentag: Veranstaltungen in Ostbayern

In Passau ruft die "Frauen*streik-Gruppe" Frauen dazu auf, sich heute an der Demonstration anlässlich des internationalen Frauentages zu beteiligen. Unter dem Motto "Wenn wir die Arbeit niederlegen, steht die Welt still!" wollen die Frauen für ihre Rechte streiken. In den Räumen des Vereins "Gemeinsam Leben und Lernen in Europa" wird ab 11 Uhr ein Frauencafé eingerichtet. Bis 19 Uhr gibt es Programm: unter anderem einen Vortrag zu Familienrecht und Livemusik lokaler Musikerinnen.

Weltweit streiken Frauen

Der Streik soll weltweit - in Deutschland in rund 40 Städten - stattfinden, teilen die Organisatorinnen mit. Die Frauen protestieren gegen ungleiche Arbeitsbedingungen, Gewalt gegen Frauen, die Strafbarkeit von Schwangerschaftsabbrüchen und konservative Rollenbilder. In Spanien beteiligten sich im vergangenen Jahr mehr als sechs Millionen Frauen an dem Streik und legten so das Land still.

Landshut: Veranstaltungen rund um den internationalen Frauentag

In Landshut werden rund um den Frauentag Veranstaltungen angeboten: Lange Tradition haben die Sketche der DGB-Frauen, die sich heute Abend ab 19 Uhr im Jugendkulturzentrum mit "Lach- und Sachgeschichten" befassen. Die Frauen nehmen die Besucher auf eine Reise in ihre Kindheit mit und thematisieren Umstände, "die sich endlich ändern müssen".

Am Samstag gibt es unter dem Motto "Keine Angst - ich bin stark" einen Selbstverteidigungskurs für Frauen ab 10 Uhr in der Judohalle. Am späten Samstagnachmittag ab 17 Uhr steht ein Klavierkonzert ganz unter dem Motto "Komponistinnen", organisiert von der Gleichstellungsstelle der Stadt Landshut. Die Leipziger Pianistin Kyra Steckeweh hat sich, als ihr bewusst wurde, dass ihr Repertoire nur aus Musik von Männern bestand, auf die Spurensuche nach Stücken von Komponistinnen begeben und bringt so im Konzert nur Werke von Frauen. Am Montag veranstalten die Landshuter Stadträtinnen ein Frauenplenum: Frauen und Mädchen können Anträge einbringen, die diskutiert und über die abgestimmt werden soll. Beschlüsse werden von den Stadträtinnen in den Stadtrat eingebracht.

Eggenfelden: Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Auch in Eggenfelden (Lkr. Rottal-Inn) wird der internationale Frauentag zum Anlass genommen, über "Vereinbarkeit Familie und Beruf" mit der stellvertretenden Vorsitzenden des DGB Bayern, Verena Di Pasquale, zu diskutieren. Am Abend geht die Veranstaltung um 19 Uhr im Stadtsaal los.

Regensburg: Frauenfrühstück mit der Bürgermeisterin

Auch in der Oberpfalz gibt es zum Internationalen Frauentag mehrere Aktionen. Von 9 bis 10.30 Uhr lädt die Regensburger Bürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer (SPD) zum Frauenfrühstück in den Leeren Beutel ein.

Wer den Tag dann mit Musik ausklingen lassen will, kann ins Regensburger Turmtheater gehen. Dort findet um 20 Uhr ein Schlagerabend über Frauenbilder und Männerrollen von früher bis heute statt. Titel: "Wunder gibt es immer wieder". Zu hören ist ein Auszug aus der Schlager- und Werbewelt der vergangenen hundert Jahre.

Schwandorf: Frauenwahlrecht und Frauenpower

In Schwandorf laden die Gleichstellungsstelle am Landratsamt, die DGB-Frauen und andere Gruppierungen zu einer Veranstaltung in die Brauereiwirtschaft Fronberg ein, bei der ab 19 Uhr die stellvertretende ÖDP-Landesvorsitzende Agnes Becker zum Thema "100 Jahre Frauenwahlrecht - in 20 Minuten" sprechen wird. Außerdem tritt die Münchner Kabarettistin und Schauspielerin Barbara Weinzierl auf - viele kennen sie aus der BR-Serie "Dahoam is Dahoam". Weinzierl "sorgt für Frauenpower und ein ansprechendes Rahmenprogramm", so das Landratsamt Schwandorf in einer Mitteilung.