Internationaler Filmdreh: Marktredwitz wird zur Filmkulisse

Seit Tagen laufen in Franken und in der Oberpfalz internationale Dreharbeiten. In der Region rund um Marktredwitz ist ein Hauch Hollywood zu spüren. Der Kinofilm "Plan A" basiert auf einer wahren Geschichte. In dem Nachkriegsdrama geht es um eine Gruppe Holocaust-Überlebender. Die plant 1945 die größte Rache-Aktion der Geschichte: Mitglieder der Gruppe schleusen sich als Arbeiter in den Wiederaufbau der Wasserwerke ein. Das Ziel: Trinkwasser in fünf Großstädten zu vergiften.

Fragen nach Gerechtigkeit, Rache und Moral

Die Produzentinnen Skady Lis und Minu Barati wurden von der Story sofort in den Bann gezogen: "Sie erzählt einen wichtigen, bisher weitgehend unbeleuchteten Teil unserer Vergangenheit. "Plan A" thematisiert auch heute aktuelle Fragen nach Gerechtigkeit, Rache und Moral und beschäftigt sich mit Ur-Gefühlen der menschlichen Natur sowie der Frage, ob tödliche Vergeltung wahre Rache ist, oder das Leben zu leben ist", teilt die Produktionsfirma mit.

Schauspieler Nikolai Kinski ist mit dabei

Auch die Schauspieler-Riege kann sich sehen lassen. Zum namhaften Ensemble gehören Sylvia Hoeks oder Nikolai Kinski. Die Hauptfigur des Films ist Max - gespielt von August Diehl, bekannt aus Quentin Tarantinos "Inglorious Basterds". Seine Figur hat die Grauen des Konzentrationslagers überlebt, aber seine gesamte Familie verloren.

Dreharbeiten gehen in Israel weiter

Noch bis zum 15. November gastiert das rund 100-köpfige Filmteam im Fichtelgebirge und im Steinwald. Dann geht es für die Filmcrew weiter nach Israel. Der Kinostart für den 4,4 Millionen Euro teuren Film ist für das kommende Jahr geplant.