Internationale Wochen gegen Rassismus starten

Unter dem Motto "Haltung zeigen" starten am Montag in Nürnberg und Bamberg die Internationalen Wochen gegen Rassismus. Mit den Wochen gegen Rassismus wollen sich die beiden Städte für mehr Verständigung und Solidarität sowie gegen Nationalismus, Hass und rechte Hetze stark machen.

Gegen Rassismus: Verkehrsschilder als Kunstprojekt

In beiden Städten finden zwei Wochen lang unterschiedliche Veranstaltungen für Schüler und Erwachsene statt – insgesamt sind über 30 Projekte geplant. Neben Kunstprojekten, Ausstellungen und Führungen sollen auch Podiumsdiskussionen angeboten werden.

"Wir alle müssen ein Zeichen setzen für eine friedliche, vielfältige und demokratische Gesellschaft", sagt Marcus König (CSU), Oberbürgermeister der Stadt Nürnberg. In Nürnberg findet in den Wochen gegen Rassismus zum Beispiel im Kulturladen Villa Leon eine Ausstellung zum Neofaschismus in Deutschland statt. Außerdem werden an unterschiedlichen Plätzen in der Stadt Verkehrsschilder als Kunstprojekte aufgestellt, auf denen bildlich ein gerechtes Zusammenleben dargestellt wird. Weitere Informationen gib es auf der Website der Stadt Nürnberg.

Bundesweite Antirassismus-Aktion geht bis 27. März

In Bamberg gibt es am Freitag einen Projekttag für Schüler, bei dem sie sich in einem Online-Workshop mit Menschen mit eigener Fluchtgeschichte oder Migrationshintergrund über extremistische Posts, Rassismus und Diskriminierung austauschen können. Eine Übersicht über alle Aktionen bietet die Website der Stadt Bamberg.

Die Internationalen Wochen gegen Rassismus finden bundesweit bis zum 27. März statt. Rund um den Internationalen Tag gegen Rassismus am 21. März sind deutschlandweit Aktionen geplant.