Internationale Musikbegegnungsstätte Haus Marteau startet Saison

Die Internationale Musikbegegnungsstätte des Bezirks Oberfranken im "Haus Marteau" im Frankenwald-Städtchen Lichtenberg startet mit Führungen und Meisterkursen in die neue Saison. Seit genau 40 Jahren ist die ehemalige Künstler-Villa des deutsch-französischen Geigenvirtuosen Henri Marteau Anziehungspunkt für Musikstudierende, aber auch Laien aus der ganzen Welt. Dort geben international gefragte Künstlerinnen und Künstler im neuen Kursjahr insgesamt 42 Meisterkurse, in denen sie Gesang, aber auch verschiedene Instrumente unterrichten, wie Violine, Querflöte, Kontrabass oder Percussion.

Meisterkursabschluss: Konzerte im Konzert-Stollen

Erstmals bietet das "Haus Marteau" auch einen Meisterkurs für Tuba an. Eröffnet wird das neue Kursjahr am Montag mit einem Klavier-Kurs von Christoph Sischka, Professor an der Hochschule für Musik Freiburg. Zum Abschluss der einwöchigen Meisterkurse geben die Nachwuchs-Talente jeweils öffentliche Konzerte im spektakulären Konzert-Stollen im Haus Marteau. Karten gibt es für zehn Euro beim Bezirk Oberfranken unter der Telefonnummer 0921/1604-1608 und online unter kultur@bezirk-oberfranken.de sowie im "Haus Marteau" (info@haus-marteau.de). Angeboten werden ab 6. September auch wieder kostenlose Führungen durch das Haus.

Seit 1982: Internationale Musikbegegnungsstätte "Haus Marteau"

Der Bezirk Oberfranken hat die "Internationale Musikbegegnungsstätte" 1982 eröffnet. 2021 wurde die Künstlervilla um einen unterirdisch angelegten, stollenartigen Konzertsaal nach Plänen des renommierten Architekten Peter Haimerl erweitert.