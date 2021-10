Internationale Drachenboot-Regatta in Oberschleißheim

Der Oktober-Cup bietet den Drachenbootfahrern am Wochenende auf der Olympia-Regatta-Anlage in Oberschleißheim die Gelegenheit, richtig ihrem Lieblingssport zu frönen. Bei Drachenbooten handelt es sich besonders lange, offene und oft verzierte Paddelboote, in dem bis zu 20 Menschen sitzen.

Internationaler Wettbewerb

Angemeldet haben sich Teams aus Deutschland, Italien, Österreich, Ungarn und der Schweiz. Die Drachenboot-Nationalmannschaft Ü50 hat sich ebenfalls angekündigt. Die Regatta ist am Samstag um 10 Uhr mit den 200-Meter-Rennengestartet. Später folgen die 500-Meter-Rennen.

Am Sonntag Le-Mans-Rennen über 1.600 Meter

Das Le-Mans-Rennen über etwa 1.600 Meter beginnt am Sonntag um zehn Uhr. Die Besonderheit ist dabei, dass alle Paddler erst zum Boot laufen müssen, bevor sie sich auf die Distanz begeben. Ausgerichtet wird der Wettkampf vom Kanu-Regattaverein München.

"Hier ist Bayern": Der BR24 Newsletter informiert Sie immer montags bis freitags zum Feierabend über das Wichtigste vom Tag auf einen Blick – kompakt und direkt in Ihrem privaten Postfach. Hier geht's zur Anmeldung!