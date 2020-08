International School Mainfranken: Schulstart mit Corona-Auflagen

Corona-Pandemie: Aktuelle Informationen zur Lage in Unterfranken erhalten Sie hier.

In fast 14 Tagen beginnt an den bayerischen Regelschulen nach den Sommerferien wieder der Unterricht. Und dann müssen sich Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte wieder an die Corana-Hygienemaßnahmen gewöhnen – mit Maske und Abstand. An der "International School Mainfranken" im unterfränkischen Schweinfurt hat der Unterricht bereits am Montag wieder begonnen. Das liegt daran, dass man sich dort an einem Kalender für internationale Schulen orientiert. Hier haben sich die Lehrerinnen und Lehrer bereits im Vorfeld einem Corona-Test unterzogen.

Mund-Nasen-Schutz ist für die 142 Schülerinnen und Schüler Pflicht

Bevor sich die Schultüre öffnet, müssen alle anstehen. In den Schulgängen wurde ein Einbahn-System geschaffen, damit sich Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrkräfte nicht "Face to face" begegnen. So soll im Schulgebäude eine mögliche Infektionsgefahr gesenkt werden. Alle müssen Mund-Nasen-Schutz tragen und einen Abstand von 1,5 Meter zu einander halten. Am Schuleingang steht ein Desinfektions-Spender. Den müssen die 142 Schüler/innen nicht zwingend nutzen. Aber sie müssen regelmäßig Hände waschen. In den Gängen müssen Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte ihre Mund-Nasen-Maske tragen, bis sie auf ihren Plätzen sitzen. Erst dann dürfen sie sie abnehmen. Schwierig ist für alle der Musikunterricht: Die Schülerinnen und Schüler müssen hier zwei Meter Abstand halten. Und beim Singen muss nach 20 Minuten für zehn Minuten gelüftet werden.