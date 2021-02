Internate: Musterschulen oder privilegierte Blasen?

Das bayerische Schulsystem gerät in der Corona-Krise immer stärker in die Kritik. Eine Ausnahme bilden offenbar die Internate – so die These eines BR24-Artikels. Sie seien technisch, digital und personell gut ausgestattet, könnten durch wenig Bürokratie schnell reagieren. Davon profitieren die Schüler, wie etwa an einem Internat im Landheim Ammersee.

Könnten also öffentliche Schulen sich etwas von den Privatschulen abschauen? Die Nutzer von BR24 sind zwiegespalten. Nutzer "Spessart97" hält den Vergleich von Privatschulen und öffentlichen Schulen für komplett falsch: "Da werden Äpfel nicht mit Birnen, sondern gleich mit Melonen verglichen. Es handelt sich um Privatschulen, die finanziell entsprechend ausgestattet sind." Klar brauche es mehr Geld bei der Bildung, schreibt der Nutzer. Aber sind Privatschulen wirklich besser – weil sie besser ausgestattet sind?

Bessere Unterrichtsqualität in Internaten und Privatschulen?

Es ist komplizierter, wie sich bei einem Gespräch mit Bildungsforscher Prof. Michael Wrase vom Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung herausstellt. Er räumt ein: Privatschüler zeigten im Schnitt oft bessere Leistungen. Nur liege das nicht unbedingt an der Unterrichts- bzw. Schulqualität. "Studien zeigen klar, dass die Privatschulen und öffentliche Schulen von der Qualität her relativ gleich sind", sagt er. Die besseren Leistungen an Privatschulen kämen anders zustande: nämlich aus der Zusammensetzung der Schülerschaft.

"Schülerinnen und Schüler an einer Privatschule, wie einem Internat, kommen meist aus einer bildungsstarken Schicht. Sie bringen von Zuhause viel mehr mit." Prof. Michael Wrase, Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung

Aufgrund des hohen Schulgelds, wie etwa am Landheim Ammersee, gebe es an vielen Privatschulen kaum eine soziale Durchmischung. Eine ähnliche Kritik kommt auch von BR24-Nutzerin "shirin": "Nur die wenigsten Eltern können sich das leisten. Es gibt zwar Stipendien, aber auch nur wenige."

Internats-Stipendien: Mehr Plätze für Kinder aus armen Familien?

Am Landheim Ammersee etwa kostet ein Internatsplatz rund 3.500 Euro im Monat – also 42.000 Euro im Jahr. Der durchschnittliche Nettolohn eines Arbeitnehmers in Deutschland betrug 2019 knapp 25.000 Euro. Leisten können sich das Landheim demzufolge wohl nur Topverdiener. Es gebe aber Stipendien, auch für Kinder aus ärmeren Familien, heißt es von Seiten des Internats. "Wir wollen junge Menschen fördern, die sonst nicht die Startbedingungen bekommen würden", sagt Stiftungsleiter des Internats Rüdiger Häusler. Stipendien könnten Schülerinnen und Schüler bekommen, die nicht nur hohe Leistungen erbringen, sondern auch ein außerordentliches Engagement mitbrächten - etwa ein ehrenamtliches Engagement in der Blaskapelle oder beim Sportverein.

Internat am Ammersee: Trotz Stipendium über 25.000 Euro im Jahr

Blickt man auf die Website des Landheims finden sich tatsächlich drei verschiedene Stipendien. Das großzügigste – das sogenannte "Chancenstipendium" – gewährt einen Nachlass von 40 Prozent. Die Gebühr an der Schule würde sich also reduzieren – auf 25.200 Euro. Für einen normalen Arbeitnehmer wohl immer noch unerschwinglich – für sozial schwache Eltern unerreichbar. Häusler widerspricht: "Neben dem bieten wir auch weitere Nachlässe und Stipendien an, das steht nur nicht auf der Website. Wir haben erst neulich SOS-Kinderdörfer angesprochen und auch Kinder aus Flüchtlingsfamilien."

Dass die Stipendien allerdings oft nicht ausreichen, um das Schulgeld an den Privatschulen zu finanzieren, ist eines der Forschungsergebnisse von Prof. Michael Wrase. "Nicht jeder bekommt Zugang zu diesen Bildungsangeboten", sagt er. Er hält das für verfassungswidrig: Denn private Schulen dürfen nur genehmigt werden, wenn dort die "Sonderung der Schüler nach den Besitzverhältnissen der Eltern nicht gefördert wird", wie es im Artikel 7 der Verfassung heißt. BR24-Nutzer "Spessart97" schreibt dazu: "Letztendlich käme niemand darauf, eine Privatschule für einen sozialen Brennpunkt zu errichten - da ist nix verdient und das soll dann schön das öffentliche Schulwesen machen."

Lernen im Internat: vor allem in Corona-Zeiten von Vorteil?

Tatsächlich müssen auch Privatschulen derzeit den Unterricht digital durchführen. Denn die bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung gilt für alle Schulen in Bayern, ungeachtet ob öffentlich oder privat. Für die Schülerinnen und Schüler, die am Internat wohnen, heißt das: Sie können innerhalb ihres Wohnhauses auch gemeinsam den Unterricht verfolgen und zusammenarbeiten – ein Vorteil gegenüber anderen Schülern, die ihre Freunde nun kaum mehr sehen. Und auch die Ausstattung mit Laptops dürfte am Internat wohl weniger ein Problem sein als bei öffentlichen Schulen: Dort können Kinder zwar Laptops mittlerweile ausleihen, doch mancherorts warteten die Familien lange auf ihr Leihgerät. Einen weiteren Vorteil nennt Stiftungsleiter Häusler: "Wir sind die wendige Fregatte. Wir können Sachen auch einfach mal ausprobieren." Auch ein BR24-Nutzer, "Thommy1205", sieht das als Vorteil in Zeiten von Corona: "Im Internat fällt der verdammte Bürokratismus weg. Es wird besprochen, entschieden und gehandelt. Bei Schulen das ganze Gegenteil, jeder hat seinen Senf dazu zu geben."

Das Interesse von Eltern an einem Internatsplatz sei in den vergangenen Monaten gestiegen, bestätigen bayerische Internatsleiter dem BR. Bildungsforscher Michael Wrase wundert sich darüber: "In den letzten Jahren haben zwar die Privatschulen einen Aufschwung erfahren, aber bei den Internaten stagnieren die Anmeldezahlen oder gehen sogar zurück." Dass sich Eltern angesichts steigender Anforderungen im Lockdown mit Homeschooling und Heimarbeit ein Internat als Schule für ihr Kind aussuchen, kann er sich nicht wirklich vorstellen. "Eine so wichtige Lebensentscheidung aufgrund eines zeitlich begrenzten Lockdowns zu treffen, erscheint mir nicht realistisch. Vielleicht wollten die Internate hier auch nur gerne etwas Werbung machen."