Interkulturelles Projekt unterstützt polizeiliche Prävention

"Gemeinsam interkulturell stark" heißt das Projekt, an dem sich das Münchner Polizeipräsidium beteiligt. 25 Polizistinnen und Polizisten haben jetzt ihre Zertifikate erhalten.

Schwierige Situationen zwischen Polizei und Flüchtlingen

Wenn sich unterschiedliche Kulturen treffen, prallen oft Welten aufeinander. Seien es die Rollen von Mann und Frau, religiöse Vorstellungen oder Grundlagen des täglichen Lebens. Immer wieder komme es zu schwierigen Situationen zwischen Polizei und Flüchtlingen, die aufgrund eigener Erfahrungen in ihren Heimatländern ein negatives Bild der Polizei mit nach Deutschland bringen, so die Organisatoren von BrückenBauen. Daraus gingen Vorurteile und auch Angst und Ablehnung hervor, und eine Schulung in Form von Unterricht und somit von oben herab sei wenig erfolgversprechend.

Polizisten helfen bei Vermittlung zwischen den Kulturen

Ansatz von BrückenBauen ist eine Wertevermittlung durch Flüchtlinge selbst, die in der Kulturmoderation ausgebildet werden. Sie kennen das Leben in Deutschland bereits, kennen aber auch das Gefühl dafür, wie es ist, neu anzukommen. Jetzt bekommen sie Unterstützung aus dem Münchner Polizeipräsidium.

Die Polizeibeamtinnen und -beamte, die sich gemeldet haben, sind überwiegend bereits in der Vorbeugungsarbeit tätig. Nach abgeschlossener Qualifikation sind sie mit im Team der nunmehr insgesamt 47 Kulturmoderatoren. Migranten und Polizei wollen ab jetzt gemeinsam Werte vermitteln.

"Das Konzept ist sehr gewinnbringend für uns als Polizeiseite. Man schafft dieses gegenseitige Verständnis, man muss einfach auch die Menschen hinter der Geschichte und hinter der Uniform sehen. Das ist mit diesem Projekt gut realisierbar." Kulturmoderatorin Sabrina Kopp

Er habe das gemacht, so Kulturmoderator Osama Kezzo, weil er an Polizeibeamte als Menschen glaube. "Ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg und hoffe, dass wir noch weiter gehen mit diesem Projekt."

Beginn in München

Vorerst wird die gemeinsame Wertevermittlung durch Geflüchtete und Polizei in der Landeshauptstadt und im Landkreis München praktiziert, diese Form der Integrationsarbeit muss aber nicht auf den Raum München beschränkt bleiben.

"Wir werden das im Kreis der Polizeipräsidien besprechen, inwieweit es Möglichkeiten gibt, es auch in deren Teilen Bayerns entsprechend zu machen." Bayerns Innenminister Joachim Herrmann

Das sei nicht nur ein Thema in der Landeshauptstadt München, so Herrmann, sondern letztendlich überall in Bayern.

Die gemeinsame Integrationsarbeit werden die im Präsidium frisch zertifizierten Moderatorinnen und Moderatoren demnächst aufnehmen.