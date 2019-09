vor 10 Minuten

Interkulturelle Wochen beginnen in Oberfranken

In ganz Deutschland wird am oder um den 22.September die die Interkulturellen Wochen gefeiert. Am Sonntag war offizieller Auftakt in Halle, heute beginnen in Hof, Bayreuth und Bamberg die Veranstaltungen dazu. Es sind zahlreiche Events geplant.