13.09.2021, 07:19 Uhr Artikel mit Bildergalerie

Interkommunales Hallenbad Geretsried startet Betrieb

Am Wochenende wurde das neue interkommunale Hallenbad in Geretsried der Öffentlichkeit vorgestellt. Am Freitag war es feierlich eingeweiht worden. Nach dreijähriger Bauzeit wird es morgen mit dem Beginn des neuen Schuljahres den Betrieb aufnehmen.