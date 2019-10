Interessenausgleich zur Werksschließung von Prinovis vereinbart

Mehrere Monaten haben Management und Betriebsrat der Nürnberger Prinovis-Druckerei intensive Verhandlungen geführt. Die wichtigsten Punkte des Interessenausgleichs sind interne Weiterbildung der Mitarbeiter und Produktionssicherung. Das hat das Unternehmen in einem Schreiben mitgeteilt, nachdem die Belegschaft der Tiefdruckerei und der Klebebindung am Mittwoch in einer Betriebsversammlung informiert worden war.

Zwei große Themen bei Interessenausgleich

Die Verhandlungen seien auf zwei Bereiche konzentriert gewesen. Laut Niklas Darijtschuk, dem Verantwortlichen bei der Bertelsmann Printing Group, zu der die Prinovis zählt, beinhaltet der Interessenausgleich detaillierte Regelungen, unter anderem zu den Bereichen Qualifikation, Information und Beratung sowie zur Produktionssicherheit.

"Mit dem Prinovis Transfercenter haben wir eine interne Lösung entwickelt, mit der wir die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der beruflichen Neuorientierung gezielt und individuell unterstützen." – Niklas Darijtschuk

Bei dem Thema Produktionssicherung habe man sich auf ein Modell verständigt, das sicherstelle, dass Kunden von Prinovis Nürnberg bis zum Produktionsende korrekt beliefert werden, so Dariktschuk.

Schließung seit April bekannt

Die rund 900 Beschäftigten hatten im April dieses Jahres erfahren, dass der Standort in Nürnberg Ende April 2021 wegen der schwierigen Situation in der Druckindustrie geschlossen wird. Die Prinovis-Druckerei hatte unter anderem den Quelle-Katalog gedruckt. Mit insgesamt vier Produktionsstandorten ist Prinovis ein führender Druckdienstleister. Außer in Nürnberg gibt es auch Werke in Ahrensburg, Dresden und Liverpool.