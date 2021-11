Intensivtransport-Unfall: Corona-Patient auf Straße umgeladen

Ein Unfall mit einem Intensivtransportwagen mit einem Corona-Patienten an Bord hat am Samstagabend in Hof Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr auf Trab gehalten. Wie die Polizei auf Nachfrage des BR mitteilt, war das Fahrzeug aus Erlangen nur wenige hundert Meter von der Hofer Sana-Klinik mit einem Pkw zusammengestoßen und liegengeblieben.

Autofahrer übersieht Krankentransport mit Blaulicht

Eine Autofahrerin habe das mit Blaulicht und Martinshorn herannahende Fahrzeug im Kreuzungsbereich übersehen, heißt es von der Polizei. Das Spezialfahrzeug, von dem es nach Auskunft der BRK nur sechs in ganz Bayern gebe, habe einen beatmeten Corona-Patienten an Bord gehabt, der in ein anderes Krankenhaus verlegt werden sollte, so ein Sprecher der Feuerwehr.

Patient muss zunächst zurück in Hofer Klinik

Weil auf die Schnelle kein Ersatzfahrzeug verfügbar gewesen sei, sei der Patient auf offener Straße und unter strengen Sicherheitsmaßnahmen auf einen Lastwagen der Hofer Feuerwehr umgeladen und zurück in das Hofer Klinikum gebracht worden. Von dort aus sei der Patient dann später mit einem weiteren, aus Würzburg angeforderten Intensivtransportwagen verlegt worden.