Intensivstationen: Lockdown belastet Personal mehr als Patienten

Sie wollten nicht einfach nur zusehen und nichts tun, als die erste und zweite Corona-Welle über Deutschland hereinbrachen. Also fingen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler vom Lehrstuhl für Psychologie in Würzburg an, Daten zu sammeln. Daten über den mentalen Zustand von medizinischen Angestellten: von Ärztinnen und Pflegekräften der auf Covid-19 spezialisierten anästhesiologischen Intensivstation des Universitätsklinikums Würzburg.

Das Team rund um den Würzburger Professor für Psychologie Stefan Schulz wollte wissen: Was macht die Ausnahmesituation wirklich mit ihnen? Welche Auswirkungen hat sie auf ihrer Psyche?

Ärztinnen und Pflegekräfte zeigen Resilienz

Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler konnten anhand ihrer Daten nun darlegen, dass Ärzte und Pflegekräfte psychisch weniger labil durch die Krise kamen als befürchtet. Trotz der hohen Anforderungen hätten sie sich einigermaßen resilient gezeigt und hätten gut mit den Belastungen umgehen können, sagte Schulz jetzt dem BR.

In beiden Erhebungszeiträumen wurden über 20 schwer kranke Covid-19-Patientinnen und -Patienten behandelt. Die überwiegende Mehrheit von ihnen litt an einer Form des adulten akuten Lungenversagens. Ab dem 6. März 2020 hatte die Klinik eine streng hierarchische Notfall-Einsatzleitung implementiert, um tagesaktuell auf die Dynamik der Pandemie reagieren zu können, und personelle Ressourcen erhöht. Professor Schulz und sein Team stellten dabei fest, dass die unmittelbare psychische Belastung unabhängig vom Kontakt mit SARS-CoV-2 Patienten war.

Ausgangsbeschränkungen hatten größeren Einfluss auf Psyche

Zwar habe das Personal während der ersten Monate der Pandemie unter erhöhter psychischer Belastung gelitten, die allgemeinen Auswirkungen der Ausgangsbeschränkungen schienen aber einen größeren Einfluss auf ihre Psyche gehabt zu haben, als der tatsächliche Kontakt mit Covid-19-Patientinnen und -Patienten, stellten die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in ihrer Studie fest. Die Auswirkungen der Ausgangsbeschränkungen seien von einer Mehrheit der Untersuchten als stark beeinträchtigend beschrieben worden. Chronischer Stress über einen langen Zeitraum hinweg lauge das Personal zudem aus.

Große Frustration bei vielen Menschen

Schulz bemerkt generell bei vielen Menschen aktuell eine große Frustration – gerade in dieser vierten Welle: "Wir haben uns alle versprochen, dass die vorhandene Impfung wirkt und wir besser durch den Herbst kommen als letztes Jahr. Das krasse Gegenteil ist letzten Endes der Fall", so Schulz. Forscher wie der Kölner Stephan Grünewald warnen deshalb bereits vor der Gefahr einer Spaltung der Gesellschaft.

Entspannungsverfahren können helfen

Ein besonderes Problem bilde die selbst auferlegte Isolation, gerade bei Risikopatienten. Schulz rät, sich in frustrierenden Momenten zuallererst auf die Situation einzulassen: "Und da ist der erste Schritt, anzuerkennen, dass es einfach eine schwierige Situation ist und dass es manchmal auch zu viel sein kann", erklärt der Psychologe. Helfen könne es, sich zum Beispiel durch Entspannungsverfahren oder ein erfüllendes Hobby so etwas wie eine "Insel" der Ruhe zu schaffen, so der Wissenschaftler. Und vor allem eins sollte nicht zu kurz kommen: die Pausen.