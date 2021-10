Intensivstationen in Niederbayern stark ausgelastet - Ampel grün

Seit einiger Zeit ist nicht mehr der Inzidenzwert, sondern die sogenannte Krankenhaus-Ampel ausschlaggebend für eventuelle Einschränkungen während der Corona-Pandemie. Dabei geht es auch um die Frage: Wie viele Intensivbetten sind noch frei? In Niederbayern sind genau diese Intensivbetten derzeit stark ausgelastet. Doch nicht vorwiegend durch Corona-Patienten.

Keine Intensivbetten mehr im Raum Landshut

Im Raum Landshut und in den Landkreisen Regen und Freyung-Grafenau ist laut Divi-Intensivregister des Robert Koch-Instituts (RKI) - Stand heute Mittag - kein einziges der Intensivbetten mehr frei. Auch in den Landkreisen Passau, Deggendorf und Kelheim wird es eng. Im Kreis Passau zum Beispiel gibt es insgesamt 27 Betten auf Intensivstationen und davon sind heute 25 belegt. Allerdings nicht vorwiegend von Corona-Patienten.

Im Landkreis Passau haben von den 25 Patienten auf den Intensivstationen vier eine Covid-Infektion. Im Raum Landshut werden von 42 derzeit ebenfalls vier wegen Covid-19 intensiv behandelt.

Volle Intensivstationen schon vor Corona

Die starke Auslastung der Intensivstationen gab es schon vor Corona, sagt der Ärztliche Leiter der Rettungsstelle Passau, Dr. Andreas Baumann. Er sprach sogar von einem "Dauerzustand". Durch die Corona-Patienten, die dazu kamen, wurde einfach mehr Aufwand verursacht. Zum Beispiel müssen diese getrennt von anderen liegen - brauchen also mehr Platz und binden mehr Personal, das dann für andere Intensivpatienten nicht mehr zur Verfügung steht.

Ohne Impfung auf der Intensivstation

Dr. Baumann meint, damit müsse man nun leben. Er sprach auch die Möglichkeit einer Impfung an, die jedem offenstehe. "Es gibt keinen Grund, sich nicht impfen zu lassen", so der Arzt. Aber die Impfquote stagniere zur Zeit und wer sich nicht impfen lassen möchte, der müsse damit rechnen, eine schwere Corona-Infektion zu bekommen, gegebenenfalls auf die Intensivstation zu müssen, so Baumann weiter.

Krankenhausbetrieb läuft derzeit "normal"

Der ILS-Leiter beobachtet die Entwicklung genau, aber momentan laufe der Krankenhaus-Betrieb normal. Sollten wieder mehr Covid-19-Fälle ins Krankenhaus müssen, könne die Kapazität wieder ausgebaut werden, sagt Baumann. Im Fall der ILS Passau von jetzt 77 auf 84 Intensivbetten und es müsste - wie in der Hochphase der Pandemie - das Personal aus anderen Abteilungen wieder abgezogen werden. So weit sind wir aber im Moment nicht. Die Krankenhaus-Ampel in Bayern steht weiter auf Grün.

Das Krankenhaus-Ampelsystem steht auf Grün

Erst wenn es flächendeckend eng wird in den Krankenhäusern, dann schaltet die Krankenhausampel um. Gelb wird die Ampel, wenn in Bayern innerhalb von sieben Tagen 1.200 Menschen oder mehr wegen Covid-19 in ein Krankenhaus müssen und Rot wird sie, wenn mehr als 600 Corona-Patienten auf den bayerischen Intensivstationen liegen.

In Bayern liegen aktuell laut Intensivregister 258 Corona-Patienten auf einer Intensivstation. Es sind noch etwa zwölf Prozent der Intensivbetten frei. Auch in Niederbayern: In den Landkreisen Straubing-Bogen oder Rottal-Inn zum Beispiel. In letzterem sind mehr als die Hälfte der Intensivbetten unbelegt.