Intensivstationen: Bayerns Krankenhäuser im Corona-Krisenmodus

Die Corona-Zahlen steigen weiter und damit häufen sich auch die Probleme. Die Testlabore sind inzwischen ziemlich überlastet und auch in immer mehr Krankenhäusern spitzt sich die Lage zu, vor allem in Südbayern. So zum Beispiel in Augsburg, Landshut und in Weilheim-Schongau. Denn immer mehr Pflegekräfte sind infiziert oder in Quarantäne.

Landshut stößt an Kapazitätsgrenze

Vor allem dass es bald nicht mehr genügend Personal geben könnte, das die Intensivbetten betreut, bereitet Eduard Fuchshuber von der Bayerischen Krankenhausgesellschaft Sorge. Derzeit sei die Situation noch beherrschbar, doch die Infektionszahlen steigen. "Jetzt gerade kommen die Patienten, die sich vor drei Wochen infiziert haben. Da wird in nächster Zeit noch einiges nachkommen", so Fuchshuber.

Das Klinikum Landshut hat bereits auf Krisenmodus umgeschaltet: "Seit Montag verzeichnen wir einen ständigen Zustrom an Corona-Patienten", erklärt Geschäftsführer Philipp Ostwald. Man sei inzwischen an die Kapazitätsgrenze gestoßen, ein Regelbetrieb sei nicht mehr möglich, weshalb alle Operationen und Behandlungen, die nicht zwingend nötig sind, abgesagt wurden.

Am Klinikum Passau sei die Lage trotz vieler positiv getesteter Mitarbeiter stabil. Binnen einer Woche hatten sich hier 24 Mitarbeiter angesteckt. Fünf Patienten müssen auf der Intensivstation behandelt werden.

Staatsanwaltschaft ermittelt in Südbayern

In Oberbayern ermittelt am Krankenhaus Schongau die Staatsanwaltschaft wegen eines Corona-Massenausbruchs. Geklärt werden soll, wie es zu dem Ausbruch kam und ob sich die fünf verstorbenen Patienten im Krankenhaus angesteckt haben. Vor zwei Wochen sind hier 88 Krankenhausmitarbeiter an Covid-19 erkrankt, darunter auch Personal, das nah am Patienten arbeitet. Vierzehn Patienten sollen sich während ihres Aufenthalts angesteckt haben.

Die RoMed Klinik in Bad Aibling musste bereits Anfang der Woche wegen einer hohen Zahl an Corona-Fällen Teile der Klinik schließen und nahm zwischenzeitlich keine Patienten mehr auf. Nachdem alle Mitarbeiter und Patienten der Klinik getestet wurden, stufte das Gesundheitsamt das Ausbruchsgeschehen als lokal ein, es sei nur eine Station betroffen gewesen.

Augsburg ernennt Krankenhauskoordinator

Im schwäbischen Augsburg, wo der Inzidenzwert bayernweit am höchsten ist, müssen Intensiv-Patienten teilweise nach Ulm gebracht werden. Die Stadt hat reagiert und einen Krankenhauskoordinator eingesetzt, der im Notfall Maßnahmen anordnet und Patienten umverteilt. Laut Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU) sei das Personal am Uniklinikum "hochmotiviert", gleichzeitig sei die Situation angespannt.

"Das ist der Grund, warum wir Kitas und Schulen so dringend geöffnet lassen möchten, weil ansonsten natürlich Pflegekräfte ein Betreuungsproblem bei ihren eigenen Kindern hätten und gegebenenfalls für den aktiven Dienst auch gar nicht zur Verfügung stünden", so Eva Weber.

Franken reagiert mit Besuchsverboten

Laut Intensivregister haben derzeit zwei Landkreise in Unterfranken einen überdurchschnittlich hohen Anteil an Covid-19 Patienten, die intensivmedizinisch betreut werden müssen. Im Landkreis Kitzingen ist die Hälfte aller Intensivbetten, nämlich vier von acht, mit Corona-Patienten belegt. Im Landkreis Miltenberg sind es 30 Prozent.

Zudem wurde in mehreren Kliniken in Franken ein Besuchsverbot ausgesprochen. Im Klinikum Bayreuth beispielsweise wurde für alle stationären Patienten eine siebentägige Besuchspause verhängt. Ab dem achten Tag des Klinikaufenthaltes sind Besuche wieder möglich, pro Tag darf ein Patient einen Besuch für eine Stunde empfangen. Auch in Miltenberg und Bayreuth wurden die Besuche eingeschränkt.

Vor dem Haupteingang des Klinikums Aschaffenburg entstehen zurzeit neue Container-Praxen. Die Verantwortlichen des Klinikums hätten die Sommermonate genutzt, um eine winterfeste Lösung zu finden. Ziel sei es, mit den vorgelagerten Container-Praxen, alle Patienten vorab zu testen, um sie dann getrennt von Nicht-Covid-Patienten aufnehmen zu können.

Staatsregierung erwägt Maßnahmen

Ähnlich wie in Augsburg will die Bayerische Staatsregierung künftig Intensivbetten landesweit von einer zentralen Stelle koordinieren lassen, um so Überlastungsspitzen an einzelnen Krankenhäusern abfedern zu können. Die Bayerische Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) hat zudem Bundesgesundheitsminister Jens Spahn gebeten, die Personaluntergrenze auf Intensivstationen auszusetzen. Pfleger sollen sich also künftig um mehr als die bisher vorgeschriebenen 3,5 Intensivpatienten kümmern müssen.

Die deutsche Vereinigung der Intensiv- und Notfallmedizin hat alle deutschen Krankenhäuser dazu aufgerufen, nicht dringend notwendige Operationen zu verschieben. Insgesamt werden laut Bayerischem Gesundheitsministerium derzeit mehr als 300 Covid-Patienten auf bayerischen Intensivstationen behandelt. Rund 600 freie Betten gebe es noch.